Bari, presidio degli studenti davanti alla Città Metropolitana

Questa sera, alle 17.30, studenti e rappresentanti del sindacato studentesco si raduneranno﻿ davanti al palazzo della Città Metropolitana di Bari per un presidio dedicato al diritto allo studio. La protesta arriva a pochi giorni dall’inizio delle lezioni, in un momento in cui molti istituti della città e della provincia continuano a registrare problemi legati al riscaldamento e alla manutenzione delle strutture scolastiche.

Il presidio ha l’obiettivo di richiamare l’attenzione delle autorità sulla necessità di garantire ambienti sicuri e adeguati per tutti gli studenti. I ragazzi chiedono interventi immediati per risolvere le criticità degli edifici e assicurare che il diritto allo studio non venga compromesso da carenze strutturali.

Secondo i rappresentanti del sindacato, la situazione attuale mette a rischio non solo il comfort, ma anche la qualità dell’apprendimento e la regolarità delle lezioni. L’iniziativa di oggi vuole sottolineare l’urgenza di investimenti concreti sull’edilizia scolastica e sulla manutenzione, affinché tutte le scuole possano accogliere gli studenti in sicurezza e con servizi adeguati.

Il presidio proseguirà fino al termine del pomeriggio, con la speranza di aprire un dialogo diretto con le istituzioni e ottenere risposte tempestive sulle richieste della comunità studentesca.