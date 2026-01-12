LUNEDì, 12 GENNAIO 2026
Bari, abbandonato in un recinto stracolmo di escrementi. “Ma i padroni ancora impuniti”

Il Canile Sanitario "Ma la polizia provvederà a denunciarli?"

Pubblicato da: redazione | Dom, 11 Gennaio 2026 - 12:03
cane abbandonato
  • 3 sec

L’ennesima denuncia sull’ennesimo maltrattamento arriva dal Canile Sanitario di Bari. Chi ama gli animali parla infatti di “Storie di ordinaria follia e maltrattamenti perpetrati ai danni di chi non può assolutamente difendersi”.

“Abbandonato dai suoi stessi proprietari in un recinto stracolmo di escrementi, con minacce di abbandono e peggio, se non fosse stato portato via subito – raccontano i volontari – Siamo veramente ma veramente curiosi di capire se i carabinieri e la polizia locale si attiveranno per una denuncia penale. In un sistema che ormai è crollato e fa acqua da tutte le parti. A noi resta solo di salvare il salvabile e all’orizzonte si profila un contaccio veterinario che ricadrà interamente sulle nostre spalle. Ma che peccato abbiamo commesso? Solo quello di amarli e rispettarli”.

