Bari, abbandonato in un recinto stracolmo di escrementi. “Ma i padroni ancora impuniti”

L’ennesima denuncia sull’ennesimo maltrattamento arriva dal Canile Sanitario di Bari. Chi ama gli animali parla infatti di “Storie di ordinaria follia e maltrattamenti perpetrati ai danni di chi non può assolutamente difendersi”.

“Abbandonato dai suoi stessi proprietari in un recinto stracolmo di escrementi, con minacce di abbandono e peggio, se non fosse stato portato via subito – raccontano i volontari – Siamo veramente ma veramente curiosi di capire se i carabinieri e la polizia locale si attiveranno per una denuncia penale. In un sistema che ormai è crollato e fa acqua da tutte le parti. A noi resta solo di salvare il salvabile e all’orizzonte si profila un contaccio veterinario che ricadrà interamente sulle nostre spalle. Ma che peccato abbiamo commesso? Solo quello di amarli e rispettarli”.