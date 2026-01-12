LUNEDì, 12 GENNAIO 2026
Cabtutela.it
86,427 ARTICOLI
Dir. resp.:Adalisa Mei
redazione@borderline24.com
86,427 ARTICOLI

 

Direttore Responsabile: Adalisa Mei
Per segnalazioni: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Atto di crudeltà a Taranto: due cani uccisi a fucilate. Brambilla “applicare il massimo della pena”

Due cani innocui e socievoli che amavano stare insieme

Pubblicato da: redazione | Lun, 12 Gennaio 2026 - 10:51
foto cani brambilla
  • 2 min

Sono stati uccisi due cani di quartiere intestati al Comune di Taranto e seguiti da una volontaria: un maschio simil pastore tedesco, di nome Billy, e una femmina simil maremmana, di nome Nina, entrambi innocui e socievoli, che amavano stare insieme.

Billy è stato gravemente ferito il 6 gennaio, sulla strada provinciale 90, con ripetuti colpi di fucile soprattutto sul muso, che appariva ormai informe, ed è morto il giorno dopo nella clinica veterinaria di Castellaneta dove hanno tentato invano di salvargli la vita; Nina è stata ritrovata morta ieri, per colpi d’arma da fuoco, non lontano dal punto dove Billy era stato colpito.

“E’ un atto di crudeltà che lascia increduli, attoniti, senza parole, un atto per il quale la Lega italiana per la Difesa degli Animali e dell’Ambiente presenta denuncia  – afferma Michela Vittoria Brambilla, presidente della Lega italiana per la Difesa degli Animali e dell’Ambiente e autrice della legge che ha inasprito le pene per i reati contro gli animali – e anticipa che, qualora sia individuato il responsabile o siano individuati i responsabili, si costituirà parte civile, chiedendo che sia punito o siano puniti sulla base del secondo comma dell’art.544 bis del Codice penale, come modificato dalla legge Brambilla, per aver ucciso con l’intenzione di prolungare la sofferenza.

Billy è stato gravemente ferito il 6 gennaio, sulla strada provinciale 90, con ripetuti colpi di fucile soprattutto sul muso, che appariva ormai informe, ed è morto il giorno dopo nella clinica veterinaria di Castellaneta dove hanno tentato invano di salvargli la vita, Nina è stata ritrovata morta ieri, per colpi d’arma da fuoco, a breve distanza dal punto dove Billy era stato colpito.
Mi auguro che le indagini già in corso facciano piena luce su quanto accaduto, ma i fatti riferiti da fonti di stampa fanno supporre due vere proprie esecuzioni, compiute con l’intento di prolungare la sofferenza. Esattamente la fattispecie più grave di uccisione di animale per la quale la legge Brambilla prevede da uno a quattro anni di reclusione e la multa da 10 mila a 60 mila euro”.

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Bari , Calcio , Sport

Bari, tanto rumore per nulla: tutti...

L'impressione, ormai quasi certezza, è che nella SSC Bari dei De...
- 12 Gennaio 2026
Attualità

Annino Gargano torna a Bari: è...

C’è un filo che lega il passato e il presente di...
- 12 Gennaio 2026
Cronaca

Bari, paura sulla strada per l’aeroporto:...

Attimi di paura nella mattinata di oggi sulla strada che conduce...
- 12 Gennaio 2026
Attualità

Battaglia contro l’inciviltà ambientale: a Monopoli...

Una multa che può arrivare fino a 18.000 euro e il...
- 12 Gennaio 2026