Bari, assegnati 347 buoni scuola da 600 euro per l’infanzia paritaria

Il Comune di Bari ha ufficializzato la graduatoria degli ammessi all’assegnazione dei buoni scuola per l’anno scolastico 2025/2026, destinati a sostenere le famiglie nell’iscrizione dei bambini alle scuole d’infanzia paritarie private convenzionate. Si tratta di 347 buoni del valore di 600 euro ciascuno, al lordo della ritenuta d’acconto del 4%, pensati per coprire parzialmente le rette di frequenza. La graduatoria completa, insieme all’elenco dei non ammessi, è disponibile sul sito istituzionale del Comune di Bari.
I buoni scuola rappresentano un supporto concreto per le famiglie e una forma di valorizzazione delle scuole paritarie convenzionate, che offrono servizi educativi complementari e laboratori innovativi per i più piccoli. Grazie a questa misura, il Comune intende sostenere l’accesso all’istruzione e favorire l’inclusione, promuovendo al contempo la scelta consapevole da parte delle famiglie.
Di seguito l’elenco completo delle scuole interessate dai buoni:
Agribioscuola Villa dei Cedri soc. Coop. Soc. a.r.l.
Aladdin – Soc. Coop. Sociale a.r.l. Crescere insieme
Istituto Beata Maria De Mattias
Cometè Soc. Coop. Soc. Onlus
Di Cagno Abbrescia – Cresciabari Soc. Coop. Sociale
Filippo Smaldone Congr. S. Salesiane Sacri Cuori
Flyfamily Soc. Coop. Soc. Orlando
Giardino dei bimbi Soc. Coop. Soc.
Heidi Coop. Sociale a.r.l.
Il giardino delle rondini Opera Pia Maria SS Carmine
Il girasole Soc. Coop. Soc.
Istituto Margherita Congr. Suore Capitanio e Gerosa
Istituto SS. Rosario Congregazione Suore Domenicane Missionarie di S. Sisto
L’Albero azzurro – Soc. Coop. Sociale Bimbi in
L’isola che non c’è – Soc. Coop. Sociale a.r.l. Crescere insieme
Madre Clelia Merloni Istituto Apostole Sacro Cuore di Gesù
Monsignor Sanna Congr. Suore Gesù crocifisso
New Snoopy Soc. Coop. Soc.
Parco delle Fiabe Istituto San Pasquale
Parco delle Fiabe Istituto Siciliani
Pietro Alberotanza Suore Minime Della Passione N.S.G.C.
Pinocchio coop. sociale
P. Modugno – Ente pugliese per la cultura popolare
Istituto Preziosissimo Sangue
Scuola Fiori Società Coop. Sociale
Snupy Soc. Coop. Soc. Scuola e sport onlus
Le famiglie interessate possono verificare la propria posizione nella graduatoria e procedere alle operazioni necessarie per ricevere il contributo, un sostegno concreto che permette di garantire ai bambini una continuità educativa di qualità e alle famiglie un aiuto reale nella gestione delle spese scolastiche.