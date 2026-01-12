Bari, lavori Aqp a Japigia: rubinetti chiusi per 12 ore

Interventi di miglioramento della rete idrica in programma nel quartiere Japigia, a Bari. Acquedotto Pugliese ha annunciato che domani, martedì 13 gennaio 2026 sarà necessario sospendere temporaneamente l’erogazione dell’acqua per consentire l’installazione di nuove opere acquedottistiche.
La sospensione interesserà diverse strade della zona: via Giovanni Gentile (dal Torrente Valenzano fino all’imbocco della SS16), le utenze limitrofe al Torrente Valenzano lato sud nel tratto tra lungomare di Cagno Abbrescia e via Gentile, via Arturo Toscanini, via Caldarola (da via Loiacono a via Toscanini), via Michele Troisi, via Tenente Cesare Suglia, largo Puglia, via Michele Lopez, strada Zuccararo, via Capitano Pasquale Lofoco, via Raffaele Perna, via Ferdinando Palasciano, strada Torre di Specchio, via Salvatore Quasimodo, via degli Alpini d’Italia, via Moisè Maldacea e strada rurale Cannone.
L’interruzione è prevista dalle 8 alle 20, per una durata complessiva di 12 ore. I disagi, precisa Aqp, riguarderanno soprattutto gli edifici privi di autoclave o di adeguati sistemi di riserva idrica; nelle aree limitrofe potrebbero verificarsi abbassamenti di pressione. L’azienda invita i residenti a razionalizzare i consumi e a evitare usi non essenziali dell’acqua durante la fascia oraria interessata, in modo da ridurre al minimo eventuali problemi.