Bari, da lunedì 19 gennaio lavori su Corso Vittorio Emanuele per la rete elettrica

I dettagli

Pubblicato da: redazione | Lun, 12 Gennaio 2026 - 16:00
enel_distribuzione_copy_800x566
  • 32 sec

A Bari partono i lavori per potenziare la rete elettrica cittadina, con un intervento che interesserà Corso Vittorio Emanuele a partire da lunedì 19 gennaio. L’operazione, curata da E-Distribuzione, società del gruppo Enel, rientra nel progetto “Resilienza Climatica” e punta a rafforzare la rete di Media Tensione nel centro storico e nel quartiere Murattiano. L’obiettivo è chiaro: ridurre le interruzioni straordinarie e migliorare la qualità del servizio elettrico in tutta la città.

Per consentire gli scavi necessari, sarà istituito un restringimento della carreggiata e il divieto di sosta su entrambi i lati del corso, dalle 7.30 alle 18.30. L’intervento durerà fino al 30 aprile, ma i lavori saranno eseguiti a tratti: la segnaletica verticale indicherà volta per volta quali porzioni della strada saranno interessate, così da ridurre i disagi per automobilisti e residenti.

Per chi volesse rimanere aggiornato, il Comune ha attivato un call center dedicato ai cantieri attivi o in fase di avvio. Il servizio, attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17, e il sabato dalle 9 alle 13, risponde al numero 080 5772399 e fornisce informazioni puntuali sulle modifiche alla viabilità e sull’avanzamento dei lavori.﻿

