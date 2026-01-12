Bari, pubblicata la graduatoria dei contributi per il trasporto scolastico dei minori con disabilità

Il Comune di Bari ha reso﻿ nota la graduatoria dei beneficiari dei contributi destinati alle famiglie che organizzano autonomamente il trasporto scolastico per minori con disabilità. L’elenco, consultabile sul sito istituzionale del Comune, riguarda gli alunni residenti in città e iscritti negli anni scolastici 2024/25 e 2025/26 alla scuola dell’infanzia, primaria o secondaria di primo grado, statale o paritaria, anche se situata fuori dal territorio comunale.

I contributi sono rivolti alle famiglie dei bambini e delle bambine in possesso di certificazioni riconosciute, come quelle rilasciate dall’INPS secondo la legge 104/1992, verbali medico-legali o certificati diagnostici dell’ASL attestanti la condizione di disabilità. L’importo assegnato è stato calcolato in base al numero delle domande e può arrivare fino a un massimo di 4.389,04 euro, fino a esaurimento delle risorse disponibili.

L’assessore alla Conoscenza Vito Lacoppola sottolinea come questa iniziativa rappresenti un passo concreto verso una scuola più inclusiva: «Questa misura vuole essere una mano tesa, un aiuto tangibile alle famiglie che affrontano ogni giorno sforzi significativi per garantire ai propri figli l’accesso sereno e regolare alle attività scolastiche». L’obiettivo dell’amministrazione è accompagnare le famiglie in situazioni di maggiore fragilità e promuovere pari opportunità per tutti gli studenti.