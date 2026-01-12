Bari si trasforma: lo storico cinema Ambasciatori è diventato un fast food

Dopo anni di stallo e dopo mesi di lavori di ristrutturazione il locale dello storico cinema Ambasciatori ospita da qualche giorno Oiza Chicken, una catena pugliese di fast food. Il marchio era già presente a Bari in via Marchese di Montrone (che ha chiuso), ma anche a Casamassima. Sono specializzati soprattutto in pollo fritto all’italiana. I lavori di restlying del locale sono cominciato a maggio 2025.

Finalmente dopo anni il cinema ha conosciuto quindi il suo destino. Dell’Ambasciatori, l’ex cinema di via Toma al civico 67 nel quartiere san Pasquale, rimane ben poco: una struttura di circa 150 metri quadri, distribuiti su sei saracinesche abbassate. La sala inaugurata nel 1962 con il nome cinema Adriatico, era stata abbattuta già a fine settembre 2017. Dove un tempo c’era la famosa platea ‘a cucchiaio’ che ospitava più di 600 poltroncine rosse è nato un locale commerciale. Un salone di bellezza. E’ stata poi costruita una intera palazzina di sei piani.

L’immobile è composto da sei vetrine angolari, 150 metri quadrati circa al piano terra e oltre 40 metri quadri circa di cortile. Sono buone, dice chi si è occupato della vendita, le condizioni interne. Del cinema Ambasciatori è stata venduta la sala cinema. E’ rimasto il corridoio, l’ingresso, il bar e parte del cortile area che non si riesce a cedere da anni. Il cinema di San Pasquale è chiuso da giugno 2013, poi è stato venduto.