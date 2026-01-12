Tragedia sul lavoro a Taranto: operaio precipita nell’ex Ilva e muore

Un operaio in servizio all’Acciaieria 2 dello stabilimento ex Ilva di Taranto, il 47enne Claudio Salamida, è morto oggi dopo essere precipitato dal quinto al quarto piano dell’impianto.

Lo si apprende da fonti sindacali. L’uomo era impegnato nelle attività di controllo delle valvole quando si è verificato l’incidente che sarebbe avvenuto al convertitore 3. Il lavoratore sarebbe caduto per diversi metri in seguito al cedimento di un pavimento grigliato. Sul posto sono intervenuti i responsabili della sicurezza e il personale sanitario che ha tentato a lungo le manovre di rianimazione. Il lavoratore è deceduto per le gravi lesioni riportate. I funzionari dello Spesal hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica e verificare il rispetto delle procedure di sicurezza. Salamida, che era originario di Alberobello (Bari), lascia la moglie e un figlio piccolo.