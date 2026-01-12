Bari, quattro cantieri aperti in città per le opere del Brt. Da oggi si parte in corso Vittorio Veneto e via Aquilino

Sono partiti oggi i lavori per la realizzazione del Brt in corso Vittorio Veneto tra via Emanuele Orlando e via Brigata Regina. Nel frattempo, continuano i lavori in corso e presto raddoppieremo le squadre in campo, impegnate sulla realizzazione delle altre linee del BRT. A Japigia, dopo gli interventi sull’area destinata al futuro capolinea, sul ponte di via Omodeo e sulle intersezioni semaforiche di via Caldarola, da oggi il cantiere interesserà via Aquilino. Nell’ambito dei lavori per la realizzazione del BRT, è stata firmata, infine, una nuova ordinanza, che prevede invece da lunedì 12 gennaio a giovedì 12 marzo 2026 l’istituzione del senso unico di marcia su via Paolo Aquilino, nella direzione di marcia che va da via Arturo Toscanini verso via Natale Loiacono; l’istituzione del divieto di fermata su via Aquilino, lato nord; l’istituzione del senso vietato su via Aquilino ai veicoli provenienti da via Loiacono per i semafori a monte e a valle del tratto interessato dai lavori durante l’esecuzione degli stessi.

Nel quartiere Libertà, invece, i lavori già eseguiti sul sottopasso Giuseppe Filippo consistono nella scarifica importante, da 12 centimetri, dell’asfalto esistente, nella posa di una rete elettrosaldata contenitiva e di una guaina rinforzante altamente performante. Stanotte sarà completata la posa della guaina e si procederà con lo strato di binder, mentre martedì mattina, al termine delle operazioni di completamento dell’asfalto, si procederà con la segnaletica, di modo da riaprire al traffico la corsia da viale Pasteur verso via Brigata Bari martedì stesso, nel pomeriggio. Condizioni meteo permettendo, dal prossimo martedì notte inizieranno le lavorazioni sulla corsia opposta, da via Brigata Bari verso viale Pasteur, da concludere nel corso della settimana, per riaprire al transito sabato.

Come anticipato all’avvio dei lavori sul sottopasso, benché abbiamo firmato ordinanze di chiusura al traffico per un mese, l’obiettivo è concludere, meteo permettendo, l’intervento sul sottovia in dieci giorni complessivi, cinque per senso di marcia.