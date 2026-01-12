LUNEDì, 12 GENNAIO 2026
Cabtutela.it
86,427 ARTICOLI
Dir. resp.:Adalisa Mei
redazione@borderline24.com
86,427 ARTICOLI

 

Direttore Responsabile: Adalisa Mei
Per segnalazioni: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Bari, quattro cantieri aperti in città per le opere del Brt. Da oggi si parte in corso Vittorio Veneto e via Aquilino

Tra via Emanuele Orlando e via Brigata Regina

Pubblicato da: redazione | Lun, 12 Gennaio 2026 - 11:56
lavori brt corso vittorio veneto
  • 2 min

Sono partiti oggi i lavori per la realizzazione del Brt in corso Vittorio Veneto tra via Emanuele Orlando e via Brigata Regina. Nel frattempo, continuano i lavori in corso e presto raddoppieremo le squadre in campo, impegnate sulla realizzazione delle altre linee del BRT. A Japigia, dopo gli interventi sull’area destinata al futuro capolinea, sul ponte di via Omodeo e sulle intersezioni semaforiche di via Caldarola, da oggi il cantiere interesserà via Aquilino. Nell’ambito dei lavori per la realizzazione del BRT, è stata firmata, infine, una nuova ordinanza, che prevede invece da lunedì 12 gennaio a giovedì 12 marzo 2026 l’istituzione del senso unico di marcia su via Paolo Aquilino, nella direzione di marcia che va da via Arturo Toscanini verso via Natale Loiacono; l’istituzione del divieto di fermata su via Aquilino, lato nord; l’istituzione del senso vietato su via Aquilino ai veicoli provenienti da via Loiacono per i semafori a monte e a valle del tratto interessato dai lavori durante l’esecuzione degli stessi.

Nel quartiere Libertà, invece, i lavori già eseguiti sul sottopasso Giuseppe Filippo consistono nella scarifica importante, da 12 centimetri, dell’asfalto esistente, nella posa di una rete elettrosaldata contenitiva e di una guaina rinforzante altamente performante. Stanotte sarà completata la posa della guaina e si procederà con lo strato di binder, mentre martedì mattina, al termine delle operazioni di completamento dell’asfalto, si procederà con la segnaletica, di modo da riaprire al traffico la corsia da viale Pasteur verso via Brigata Bari martedì stesso, nel pomeriggio. Condizioni meteo permettendo, dal prossimo martedì notte inizieranno le lavorazioni sulla corsia opposta, da via Brigata Bari verso viale Pasteur, da concludere nel corso della settimana, per riaprire al transito sabato.

Come anticipato all’avvio dei lavori sul sottopasso, benché abbiamo firmato ordinanze di chiusura al traffico per un mese, l’obiettivo è concludere, meteo permettendo, l’intervento sul sottovia in dieci giorni complessivi, cinque per senso di marcia.

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Bari , Calcio , Sport

Bari, tanto rumore per nulla: tutti...

L'impressione, ormai quasi certezza, è che nella SSC Bari dei De...
- 12 Gennaio 2026
Attualità

Annino Gargano torna a Bari: è...

C’è un filo che lega il passato e il presente di...
- 12 Gennaio 2026
Cronaca

Bari, paura sulla strada per l’aeroporto:...

Attimi di paura nella mattinata di oggi sulla strada che conduce...
- 12 Gennaio 2026
Attualità

Battaglia contro l’inciviltà ambientale: a Monopoli...

Una multa che può arrivare fino a 18.000 euro e il...
- 12 Gennaio 2026