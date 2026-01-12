Bari, pavimentazione saltata tra Via Sparano e Via Calefati: in corso i lavori di ripristino

Sono in corso i lavori di ripristino del manto stradale in via Sparano angolo con via Calefati. La polizia locale al momento sta provvedendo a chiudere il tratto di strada. Il Comune corre quindi ai ripari dopo la denuncia di solo qualche giorno fa di Sos Città.

In via Sparano quello che dovrebbe rappresentare uno dei principali biglietti da visita di Bari, un’area ad altissima frequentazione pedonale e simbolo del commercio e dell’accoglienza urbana, “si presenta oggi come uno spettacolo indecoroso di abbandono e incuria: pavimentazione sconnessa e sprofondata, avvallamenti evidenti e superfici irregolari che costituiscono un concreto rischio per l’incolumità dei cittadini, dei turisti, degli anziani e delle persone con disabilità”, avevano detto.

“È inaccettabile che un’area così centrale e strategica venga lasciata in queste condizioni, senza interventi tempestivi e risolutivi.” – denunciava Danilo Cancellaro, Presidente di Sos Città – “Non si tratta solo di una questione estetica, ma di sicurezza pubblica e di rispetto verso la città e di chi la vive quotidianamente. L’amministrazione comunale non può continuare a ignorare situazioni che richiedono una manutenzione immediata, soprattutto in contesti di pregio. La mancanza di programmazione, controllo e intervento si traduce in un danno all’immagine della città e in un pericolo costante per i pedoni.” – prosegue Cancellaro

“Come SOS Città rivolgiamo un appello al sindaco affinché venga effettuato un intervento immediato di messa in sicurezza dell’incrocio con conseguente ripristino completo e duraturo della pavimentazione onde evitare soprattutto che qualcuno possa cadere e farsi male. Bari non può permettersi che il suo centro nevralgico venga ridotto a un simbolo di trascuratezza. Chi amministra ha il dovere di garantire decoro, sicurezza e dignità agli spazi pubblici, a partire proprio da quelli più rappresentativi” – concludeva Cancellaro.