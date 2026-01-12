Meteo della settimana: arriva l’alta pressione, ma durerà poco

Scopriamo come si evolverà il tempo nei prossimi giorni. Dopo quest’ondata ondata di freddo gelido si intravedono cambiamenti all’orizzonte che interesseranno diverse regioni italiane. A spiegarlo è il team Giuliacci.

“Da oggi – spiegano gli esperti – avremo più stabilità sulla nostra penisola come conseguenza dell’arrivo di un campo di alta pressione e più spazi soleggiati. I valori termici non si alzeranno in maniera rilevante specialmente sulle regioni del Centro Nord con gelate che potranno interessare gran parte della pianura padana. Temperature più gradevoli sulle due Isole Maggiori. Queste condizioni dovrebbero rimanere fino alla metà del mese”.

Perturbazione in arrivo

“Nella seconda parte della settimana -spiega ancora il team Giuliacci – avremo ancora novità perché potrebbe avvicinarsi una perturbazione di origina atlantica guidata da correnti instabili che interesserà prima l’Europa occidentale e successivamente l’Italia. Secondo le ultime previsioni dalla giornata di venerdì 16 gennaio avremo un peggioramento con precipitazioni sul Nord Ovest e sul versante tirrenico. Non si escludono nevicate sulle Alpi”.