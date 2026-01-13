Bari, auto non si ferma all’alt: i carabinieri sparano in aria

Un uomo non si è fermato all’alt di una pattuglia carabinieri e si è lanciato in una fuga. Per bloccarlo i militari hanno esploso alcuni colpi di arma da fuoco in aria.

Nella circostanza, un militare, prima di fermare veicolo unitamente ad altri operanti dopo ulteriore inseguimento, esplodeva dei colpi da arma da fuoco, attingendo vano motore e pneumatico anteriore mezzo civile, atteso che il conducente tentava di investirlo.

Dalla preliminare perquisizione, rinvenuta sostanza stupefacente.

Grande il panico tra i residenti.