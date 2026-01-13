Matrimoni sempre più cari a Bari, coppia apre una raccolta fondi: “Aiutateci a dire si”

A Bari (ma non solo) sposarsi è diventato sempre più costoso, anche quando si rinuncia a ogni forma di sfarzo. Tra affitto delle sale, catering e spese accessorie, i costi di una cerimonia, anche semplice, possono superare facilmente le possibilità di molte coppie. È in questo contesto che si inserisce la storia di Giulia e Valerio, una coppia barese che dopo quindici anni insieme ha deciso di rimandare, o provare a salvare, il proprio progetto di matrimonio.

“Dopo 15 anni passati insieme abbiamo deciso di fare il grande passo – raccontano – ma oggi anche organizzare una cerimonia semplice è diventato economicamente insostenibile”. I due spiegano di non desiderare un matrimonio lussuoso, ma solo la possibilità di celebrare la loro unione “in modo dignitoso, davanti alle persone che amiamo”.

Di fronte alle difficoltà economiche, Giulia e Valerio hanno scelto di avviare una raccolta fondi online. “Ogni donazione, anche la più piccola, per noi è un mattone fondamentale per costruire questo giorno speciale”, spiegano. Le somme raccolte serviranno a coprire le spese vive, in particolare l’affitto della sala e il catering, costi che al momento non riescono a sostenere. “Se non riusciremo a far fronte a queste spese – ammettono – saremo costretti ad abbandonare, almeno per ora, l’idea di sposarci”. Per questo la coppia chiede anche solo la condivisione dell’iniziativa: “Anche questo per noi significa tantissimo”. Una storia che fotografa una difficoltà sempre più diffusa, a Bari, come in molte altre città, l’aumento dei costi legati in particolar modo ai matrimoni rischia di trasformare un momento simbolico e personale in un traguardo irraggiungibile.