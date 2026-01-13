Bari, traffico in tilt per i cantieri: “Gravi problemi”

Il comitato per il No al Brt nel Municipio II, pur essendo consapevole che i lavori sui sottoservizi sarebbero ripresi dopo il periodo natalizio, denuncia con forza la situazione che si è verificata nella giornata odierna. La strada è attualmente ridotta a una sola corsia di marcia e dalle ore 7:00 di questa mattina il traffico è completamente impazzito. Il Park & Ride è pieno e lungo via Sturzo, nel tratto che scende verso via Papa Giovanni XXIII, è stato istituito il divieto di sosta su tutta la carreggiata, creando gravi problemi sia alla viabilità che alla già carente disponibilità di posti auto.

Si è anche presentata una situazione grave: “Un mezzo di lavoro – spiegano – ha occupato il posto riservato ai disabili, impedendo a un residente invalido di poter parcheggiare. Un fatto grave, che dimostra la totale mancanza di attenzione e rispetto. Questo purtroppo è solo l’inizio di ciò che sta accadendo e accadrà in tutta la città di Bari: cantieri ovunque, senza una pianificazione adeguata. Attendiamo ancora il Piano Sosta e il Piano Parcheggi, strumenti fondamentali per affrontare questi disagi”.

Per domani è previsto un incontro con il Comune. “Siamo cittadini, residenti, lavoratori che oggi vivono una strada di fatto impraticabile. Chiediamo ascolto, rispetto e collaborazione, per poter migliorare insieme questa città, tutelando soprattutto chi la vive ogni giorno”.