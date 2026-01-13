Interventi su asfalti e marciapiedi nei cinque Municipi di Bari: si parte a fine gennaio

L’assessore alla Cura del territorio Domenico Scaramuzzi rende noto che la giunta comunale ha approvato l’atto di indirizzo per la programmazione degli interventi di manutenzione straordinaria di strade, marciapiedi e aree di sosta nei cinque Municipi del Comune di Bari e le delibere di approvazione dei progetti esecutivi per le annualità 2024 – 2025, con indirizzi programmatici per il 2026.

Il programma è strutturato attraverso un accordo quadro triennale e nasce da un percorso di programmazione condivisa tra l’assessorato alla Cura del Territorio, le presidenti dei Municipi e le strutture tecniche comunali, con l’obiettivo di rispondere in modo puntuale alle esigenze dei diversi quartieri.

L’attuazione degli interventi avviene mediante contratti attuativi distinti per ciascun Municipio. A seguito delle procedure di gara, sono stati individuati gli operatori economici incaricati dell’esecuzione dei lavori, che consentiranno l’avvio delle attività previste. I primi contratti attuativi prevedono un impegno di risorse effettive pari a complessivi 7,3 milioni di euro per i cinque municipi riferiti alla prima annualità così suddivisi: Municipio 1 1.970.000,00 euro; Municipio 2 1.870.000,00 euro; Municipio 3 1.170.000,00 euro; Municipio 4 1.170.000,00 euro e Municipio 5 1.170.000,00 euro.

Gli interventi già realizzati sono stati l’area di sosta di San Girolamo (Municipio 3) e la sistemazione provvisoria di un’area destinata a parcheggio a Santo Spirito (Municipio 5).

“Sono felice di comunicare l’approvazione di questa delibera perché oggi approviamo il piano di manutenzione stradale straordinaria e concludiamo un percorso di condivisione costruito con le presidenti dei Municipi, i consigli municipali e la commissione Lavori pubblici del Consiglio comunale – spiega l’assessore Domenico Scaramuzzi -. L’obiettivo era arrivare a uno schema di interventi condiviso, partendo dalle istanze che arrivano direttamente dai territori. Adottiamo un piano importante, con una prima dotazione di circa 7 milioni di euro, destinata a interventi su asfalti e marciapiedi, che partiranno a fine gennaio. La delibera individua già anche le strade su cui intervenire con i prossimi finanziamenti del 2026, delineando una programmazione che si estenderà fino al 2027. Questa prima annualità rientra in un accordo quadro da 27 milioni di euro. Oggi attiviamo il primo contratto attuativo e avviamo concretamente le lavorazioni per i primi 7 milioni di euro. Gli interventi si aggiungono alle riasfaltature già in corso da parte di AQP ed Enel, che stanno completando i ripristini delle strade interessate dai lavori sui sottoservizi. A tutto questo si affianca il rifacimento del pacchetto stradale su 27 chilometri di grandi arterie cittadine, lungo le direttrici interessate dal futuro BRT”.

Di seguito gli interventi dettagliati nei cinque Municipi.

MUNICIPIO 1

Interventi di rifacimento del manto stradale a valere sulle risorse 2024 sulle strade: via Giustina Rocca, via Guglielmo Appulo, viale Archimede, strada Pantaleo, area adiacente al Parco Maugeri, via San Giorgio.

Interventi di rifacimento dei marciapiedi a valere sulle risorse 2025 nelle vie: corso Sonnino, via Giovanni Pascoli, viale Japigia, via Michele Mirenghi, via Domenico Nicolai.

Interventi da attuare con nuove risorse: via Valona (interventi su asfalti e marciapiedi), via Daunia (interventi su asfalti e marciapiedi); via Pisani (riconfigurazione della carreggiata per consentire il transito dei mezzi di emergenza), via Don Bosco (marciapiedi tra Via Libertà e Via Martiri d’Otranto), via Morelli e Silvati (riconfigurazione larghezza marciapiedi in prossimità di Via Fenicia), via Crisanzio (marciapiedi tra Via Q. Sella e Via Trevisani), via Garruba (marciapiedi tra Via Q. Sella e Via Trevisani), via Melo (marciapiedi tra Via A. Gimma e C.so Vittorio Emanuele II).

MUNICIPIO 2

Interventi di rifacimento del manto stradale e di manutenzione su viabilità principale e rotatorie a valere sulle risorse 2024-2025: lavori preparatori della viabilità di accesso al MAAB (realizzazione rotatoria MAAB già cofinanziata dalla Regione Puglia), via De Ferrariis, via Comes, via Lucarelli, via C. Rosalba, via Mandragora, via Monte San Michele, via Pavoncelli, via Tridente.

Interventi da attuare con nuove risorse: rotatoria Via S. Giorgio Martire, via Vassallo (marciapiede da Via A. De Gasperi e Via del Re), via Cassano (asfalto e creazione nuovo marciapiede lato Clinica S. Maria), via Niceforo (asfalto), via Bovio e Via Turati (asfalto), via Pavoncelli (marciapiede da Via Palmieri a Viale Einaudi), via S. Cirillo e Metodio (marciapiedi), via Sabotino (marciapiedi), via G. Petroni (marciapiedi tratto da Via Sabotino a Via Pasubio), via Zanardelli, via Muciaccia, via Toma e via Redavid (riqualificazione marciapiedi con tratti da individuare), via Tupputi (Asfalto), via Bissolati (riqualificazione marciapiedi).

MUNICIPIO 3

Interventi di rifacimento del manto stradale e di manutenzione su viabilità principale e rotatorie a valere sulle risorse 2025: interventi di rifacimento del manto stradale in viale Europa; via Arturo del Bianco – via Nicola Rotondo (sistemazione dell’area di intersezione viaria); strada S. Girolamo (marciapiedi); prolungamento di via Sasso.

Interventi di indirizzo da attuare con nuove risorse dal 2026: riqualificazione dell’anello via Di Gesi – via Silvestri, riorganizzazione della viabilità, realizzazione di pista ciclabile circolare, marciapiedi su strada San Girolamo, prolungamento di via Sasso.

Quartiere San Paolo

Via Trentino Alto Adige (tratto compreso tra zona Cecilia e Via Caposcardicchio); via Alessandria (tratto compreso tra Viale Lazio e Via Piemonte); via Nicola Cacudi (tratto compreso tra Viale Europa e Via Via Troccoli); via F. Paolo Troccoli (tratto compreso tra la Trav. 18/a e Via Don Carlo Gnocchi), strada del Tesoro (tratto compreso tra Via Ricchioni e V.le Degennaro).

Quartiere S. Girolamo – Fesca

Via Claudio Monteverdi; Via Vito de Fano

Quartiere Marconi

Via Vincenzo Bellini; via del Faro Quartiere Stanic; villaggio del Lavoratore; via Giacomo Boggiano, via Saverio Damiani.

Interventi di rifacimento dei marciapiedi da attuare con nuove risorse

Quartiere San Paolo

via F. Paolo Troccoli (marciapiedi)

Quartiere S. Girolamo – Fesca – S. Cataldo

via Skanderberg; Lungomare Starita (tratto dal civ. 22 al civ. 24)

Quartiere Stanic

villaggio del Lavoratore; strada Messenape (tratto dal civ. 24 al civ. 28)

MUNICIPIO 4

Interventi di rifacimento della pavimentazione stradale e marciapiedi nei quartieri di Carbonara, Ceglie del Campo e Loseto, comprensivi di marciapiedi e pavimentazioni speciali a valere sulle risorse 2024-2025:

Carbonara

Manti stradali: via Manzoni; via Monforte; via Gioacchino Murat (da via San Sebastiano a Corso Vittorio Emanuele); piazza Lamie 1,2,3,4 unendo intersezione di via Lazio e via san Carlo raccordando le quote; via Carbonai; via Rucellai; via Palmento; via Angiò; via Sant’Anna; vico Sant’Anna (piazzale interno); piazza Castello; I tratto via Santa Barbara.

Ceglie

Manti stradali via Strabone; via Vittorio Veneto; via Madonna della Pietà; parte di via Principe Amedeo; via Cavour; graniglia strada Guardiaciucci.

Marciapiedi: scivoli disabili via Vittorio Veneto (da piazza Vittorio Emanuele a via Rubini).

Loseto

Marciapiede via Crispi (da via Trisorio Liuzzi fino al capolinea AMTAB).

Interventi di indirizzo da attuare con nuove risorse

Carbonara

Manti stradali: eliminazione spartitraffico via Vaccarella; via Oberdan; vico I e vico II Oberdan; via San Remigio; via Maggiore Baracca; via Palermo; via Briganti; via San Marco, via Donizzetti; I traversa di Principessa Iolanda; via Roma, via Vela, piazza Umberto; via Nazario Sauro, vie Della Croce; via Moncalieri; via Randaccio; graniglia strada Latrofa.

Marciapiedi: via Vittorio Veneto n. 160 angolo via Gorizia; via Giuseppe De Marinis; via Quaranta (tratto antistante il passaggio a livello dal civico 56 al 58 e dal 19 al 27); area parcheggio retro via Luigi Ranieri civico 7.

Ceglie

Manti stradali: via Manara; via dell’Indipendenza; via Dei Mille; via Palmento (Ceglie); via Risorgimento; piazza Donna Margherita; via Piave; vico San Luca; via Randaccio; vico del gallo; via Tripoli; via Michelangelo Buonarroti.

Marciapiedi via Vittorio Veneto (da via Rubini a via Monacelli lato destro verso Adelfia); via Marello; via Sant’Angelo (da via Di Venere a piazza Vittorio Emanuele).

Loseto

Manti stradali via Trabacollanti; Giacobelli, strada Deserti; via Zaccaria; strada del lago.

MUNICIPIO 5

Interventi di manutenzione su viabilità principale e aree di sosta a valere sulle risorse 2025: Progettazione: studio di fattibilità tecnico-economica e progettazione esecutiva per la realizzazione di “lavori di realizzazione di un parcheggio a raso nell’area prospiciente il Vico Traversa a Santo Spirito nei pressi della caserma Carabinieri e del poliambulatorio ASL”, dell’importo complessivo di circa € 1.500.000,00.

Riqualificazione dei marciapiedi di via Napoli a Santo Spirito, tratto compreso fra l’intersezione con via Udine e l’intersezione con via Umberto I.

Interventi di indirizzo di rifacimento del piano bitumato da attuare con nuove risorse: interventi di rifacimento della pavimentazione stradale ex S.P. 54.; via Roma; via D’Annunzio (intervento parziale relativo al solo tratto ammalorato); vico II Modugno; Piazzale Via Pizzillo (area di sosta) ; Via Giuseppe Trovato ; Vico IV Corso Garibaldi (S. Spirito) : Vico 19 C.so Vitt. Emanuele (Palese); Vico 20 C.so Vitt. Emanuele (Palese); Vico 16 di Via Macchie; Vico 11 Duca d’Aosta ; Via Pisa; Via De Antiquis, Via Cazzolla, Area parcheggio del campo sportivo di S. Pio, Via Monte S. Michele, via Cesare Battisti, Vico III Via Modugno, Via Ungaro (ultimo tratto) Interventi di indirizzo di rifacimento dei marciapiedi da attuare con nuove risorse: Via Principessa Jolanda (S. Spirito); Perimetro del parco Peppino Impastato (Catino); Via Massari; Via Reggio; Via Marconi.