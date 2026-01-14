Abusivismo edilizio in Puglia, Decaro: “Legalità priorità e leva di sviluppo”

Si è riunito questa mattina a Bari, nella sala Giunta, il tavolo regionale di contrasto all’abusivismo edilizio istituito presso la Regione Puglia – Sezione Urbanistica. L’incontro è stato presieduto dal procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani, Renato Nitti, e ha visto la partecipazione, insieme agli uffici regionali competenti, dell’avvocato generale della Corte d’Appello di Bari Giuseppe Maralfa, dei sostituti procuratori delle Procure di Bari, Foggia e Trani, e della presidente di ANCI Puglia, Fiorenza Pascazio.

Ad aprire i lavori è stato il presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, che ha ribadito l’impegno dell’ente regionale nel contrasto all’abusivismo edilizio. «Per la Regione la legalità è una priorità e una leva di sviluppo – ha dichiarato – perché rafforza la fiducia nelle istituzioni, favorisce la crescita delle comunità e sostiene l’economia sana». Decaro ha sottolineato come l’abusivismo rappresenti una fragilità del territorio che va affrontata in modo condiviso, assicurando ai Comuni il sostegno della Regione.

Nel corso dell’incontro è stato annunciato l’avvio di una modifica alla legge regionale 15/2012, con la previsione dell’istituzione di un Fondo regionale per gli interventi di demolizione delle opere abusive, destinato a sostenere fino al 50% delle spese a carico dei Comuni per demolizioni e ripristino dei luoghi. Previsto anche un vincolo di destinazione delle somme recuperate dai responsabili degli abusi, per attivare un meccanismo virtuoso di tutela del territorio.

Il procuratore Renato Nitti ha ricordato che il tavolo tecnico, giunto alla quinta seduta dall’inizio del 2024, nasce per rafforzare il coordinamento istituzionale su un fenomeno di grandi dimensioni in Puglia. «Accertare l’illecito non basta – ha spiegato – occorre dare concreta esecuzione ai provvedimenti, a partire dalle demolizioni». In questo contesto è stato richiamato il protocollo siglato tra le Procure del distretto e la Procura regionale della Corte dei conti, che consente un flusso informativo automatico sui possibili illeciti erariali legati alla mancata attuazione degli obblighi di legge da parte delle amministrazioni comunali.

Secondo Nitti, i primi effetti iniziano a vedersi: cresce la consapevolezza tra i cittadini che procedere spontaneamente alla demolizione evita interventi più onerosi da parte dei Comuni o dell’autorità giudiziaria. Un’azione rafforzata anche dal ruolo della Regione e delle Prefetture.

La presidente di Anci Puglia, Fiorenza Pascazio, ha evidenziato come il contrasto all’abusivismo presenti criticità diverse sul territorio regionale, con particolare attenzione alle aree di elevato pregio paesaggistico, come marine, lame e zone di valore ambientale. «Su questi contesti – ha precisato – non ci sarà alcuna inerzia da parte degli Enti locali, anche se i Comuni restano in prima linea nel gestire le situazioni più complesse, spesso intrecciate con l’emergenza abitativa».

Durante il tavolo è stata inoltre registrata la disponibilità delle Procure del distretto di Lecce (Lecce, Brindisi e Taranto) a partecipare ai lavori, ampliando il coordinamento interistituzionale. In vista della scadenza del protocollo attualmente in vigore, prevista per marzo, sono infine in corso interlocuzioni tra Regione e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per semplificare le procedure di trasmissione dei dati da parte dei Comuni e arrivare a un sistema informativo condiviso e uniforme sull’abusivismo edilizio.