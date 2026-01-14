Politica, addio al modello Emiliano in Regione: Decaro riduce i consiglieri

Il presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, ha firmato un decreto che modifica l’attuale modello organizzativo Maia 2.0, introducendo una significativa riduzione del numero dei consiglieri del presidente, che passano da 21 a 9. Il provvedimento punta a un adeguamento e a una maggiore funzionalizzazione della macchina amministrativa rispetto agli obiettivi del programma di governo, attraverso un processo di semplificazione e di allineamento agli indirizzi della giurisprudenza, anche contabile. In particolare, i consiglieri scendono dagli attuali 21 — di cui 11 con compenso e 10 con solo rimborso spese — a nove unità complessive.

Il modello Maia, introdotto nel 2015 dall’ex governatore Michele Emiliano e aggiornato nel 2020 con il Maia 2.0, era stato concepito per modernizzare l’organizzazione regionale e prevedeva, tra le altre figure, un ampio numero di unità di supporto al presidente. Nel nuovo assetto è prevista una progressione dei compensi in base alle specifiche competenze richieste per ciascun incarico, senza alcuna variazione degli stanziamenti di bilancio. Il decreto stabilisce inoltre che potranno essere nominati fino a cinque consiglieri con funzioni di supporto politico-strategico al presidente e fino a quattro consiglieri giuridici, esperti in diritto costituzionale, amministrativo, economia e finanza. La riorganizzazione segna così un cambio di passo rispetto al modello precedente, con l’obiettivo di rendere più snella ed efficace la struttura di supporto alla presidenza.