Bari, marciapiede appena rifatto ma senza scivolo per disabili: la denuncia

“Strada San Girolamo, rifatto il marciapiede difronte il nuovo parcheggio, rifatte le strisce pedonali e nuovamente nessuno scivolo da ambo le parti”. La denuncia è dei “Ciclisti urbani baresi” che hanno chiesto l’intervento del Comune. “Domenico Scaramuzzi – Assessore al Comune di Bari come saprà le norme vigenti in materia, per ogni intervento di rifacimento o nuova costruzione prevedono rampe e scivoli con pendenza massima dell’8%. Le opere realizzate senza rispettare tali criteri sono considerate inagibili e possono comportare responsabilità civili per l’ente pubblico.

Questo attraversamento tra le altre cose è prospiciente una RSA con molti anziani a limitata capacità motoria che talvolta escono coi propri cari”.