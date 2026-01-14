MERCOLEDì, 14 GENNAIO 2026
Bari, marciapiede appena rifatto ma senza scivolo per disabili: la denuncia

La denuncia dei ciclisti baresi

Pubblicato da: redazione | Mer, 14 Gennaio 2026 - 11:42
“Strada San Girolamo, rifatto il marciapiede difronte il nuovo parcheggio, rifatte le strisce pedonali e nuovamente nessuno scivolo da ambo le parti”. La denuncia è dei “Ciclisti urbani baresi” che hanno chiesto l’intervento del Comune.  “Domenico Scaramuzzi – Assessore al Comune di Bari come saprà le norme vigenti in materia, per ogni intervento di rifacimento o nuova costruzione prevedono rampe e scivoli con pendenza massima dell’8%. Le opere realizzate senza rispettare tali criteri sono considerate inagibili e possono comportare responsabilità civili per l’ente pubblico.
Questo attraversamento tra le altre cose è prospiciente una RSA con molti anziani a limitata capacità motoria che talvolta escono coi propri cari”.

