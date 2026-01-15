GIOVEDì, 15 GENNAIO 2026
Bari, danneggiato il busto in memoria di Nicola I Petrovic’

In corso Vittorio Emanuele

Pubblicato da: redazione | Gio, 15 Gennaio 2026 - 12:21
E’ stato danneggiato il busto in memoria di Nicola I Petrovic’, re   del Montenegro. Vissuto tra il 1841 e il 1921, fu il fondatore e primo sovrano in assoluto del Montenegro. Sua figlia Elena  nel 1896 sposò Vittorio Emanuele III diventando regina d’Italia. Il busto, situato in corso Vittorio Emanuele, è stato danneggiato – per cause in corso di accertamento – e la zona è stata transennata dalla polizia locale.

