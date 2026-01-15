E’ stato danneggiato il busto in memoria di Nicola I Petrovic’, re del Montenegro. Vissuto tra il 1841 e il 1921, fu il fondatore e primo sovrano in assoluto del Montenegro. Sua figlia Elena nel 1896 sposò Vittorio Emanuele III diventando regina d’Italia. Il busto, situato in corso Vittorio Emanuele, è stato danneggiato – per cause in corso di accertamento – e la zona è stata transennata dalla polizia locale.
Bari, danneggiato il busto in memoria di Nicola I Petrovic’
In corso Vittorio Emanuele
