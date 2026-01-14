MERCOLEDì, 14 GENNAIO 2026
Bari, paura in viale Einaudi: auto prende fuoco

In corso le indagini per ricostruire l'esatta dinamica

Pubblicato da: redazione | Mer, 14 Gennaio 2026 - 16:50
Attimi di panico a Bari, in particolare in viale Giulio Einaudi quando un’auto a metano, una Fiat Panda, ha preso fuoco. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il perdonale sanitario del 118 per mettere in sicurezza l’area e soccorrere le persone presenti a bordo dell’auto fortunatamente illesi. Sono in corso le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e comprendere le motivazioni per cui ha preso il via la combustione del veicolo.

