Lancio di fumogeni allo stadio di Putignano, Daspo di due anni per 25enne

I fatti risalgono allo scorso 7 settembre

La Polizia di Stato ha emesso un provvedimento di Divieto di accesso alle manifestazioni sportive (Daspo) della durata di due anni nei confronti di un 25enne residente a Trepuzzi, ritenuto responsabile del lancio di un fumogeno durante un incontro di calcio.  Il fatto risale al 7 settembre 2025, quando, dagli spalti dello stadio comunale di Putignano, nel corso della partita tra Real Putignano e Trepuzzi, valida per il campionato regionale di Promozione, il giovane avrebbe acceso un fumogeno e lo avrebbe lanciato in direzione del terreno di gioco, creando un concreto pericolo per l’incolumità pubblica.

L’identificazione è stata possibile grazie all’attività investigativa condotta dai poliziotti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Putignano, con il supporto delle immagini acquisite dalla Polizia Scientifica e il riconoscimento effettuato dai Carabinieri di Trepuzzi. Al termine degli accertamenti, il Questore di Bari ha disposto nei confronti del 25enne il Daspo per due anni, vietandogli l’accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive.

