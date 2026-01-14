Bari, Polo socio sanitario di prossimità: il programma di informazione e screening gratuiti a Bari

Continuano anche a gennaio gli incontri di sensibilizzazione e screening gratuiti negli spazi del Polo Socio Sanitario di Prossimità, in via Re David 76. Gli appuntamenti sono promossi dal Polo e organizzati da Psicologi per i Popoli Bari e Bat e Medici con l’Africa Cuamm Bari, in collaborazione con l’assessorato comunale al Welfare.

Il programma prevede momenti informativi e attività di screening gratuite condotti da medici e professionisti del settore, con l’obiettivo di promuovere la prevenzione, la diagnosi precoce e l’accesso ai servizi sanitari e sociosanitari.

Di seguito gli appuntamenti previsti per il mese in corso:

· giovedì 15 gennaio “Prevenzione ed educazione su diabete e ipertensione”. Dalle ore 15 alle 17 evento informativo sul tema. Dalle ore 17 alle 19 visita di medicina generale e controllo pressorio e glicemico condotto da Emanuele Costanza (medico di medicina generale)

· venerdì 23 gennaio visita di medicina generale e controllo pressorio e glicemico dalle ore 15 alle 19 condotto da Emanuele Costanza (medico di medicina generale)

· venerdì 30 gennaio “Resilienza e benessere: strategie per affrontare le sfide” dalle ore 15.30 alle 17.30 condotto da Alessandra Pepe (psicologa) e Rosa Cortese (assistente sociale).

Il Polo Socio Sanitario di Prossimità è un servizio che offre prestazioni gratuite di natura sociale e sanitaria, rivolte prioritariamente a persone in condizioni di difficoltà socioeconomica, tramite l’impiego di un’equipe multidisciplinare, costituita da medici, psicologi, assistenti sociali e mediatori culturali. Il servizio realizza interventi di promozione della salute, prevenzione e diagnosi precoce, svolgendo attività informative e di orientamento verso i presidi sanitari e sociosanitari del territorio.

Tutti gli incontri sono gratuiti e aperti alla cittadinanza.

È consigliata la prenotazione sul sito www.polosociosanitario.it.