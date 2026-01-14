MERCOLEDì, 14 GENNAIO 2026
Cabtutela.it
86,482 ARTICOLI
Dir. resp.:Adalisa Mei
redazione@borderline24.com
86,482 ARTICOLI

 

Direttore Responsabile: Adalisa Mei
Per segnalazioni: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Caso Pandoro Gate, Chiara Ferragni assolta dall’accusa di truffa aggravata

"Siamo tutti commossi"

Pubblicato da: redazione | Mer, 14 Gennaio 2026 - 15:52
Foto instagram Chiara Ferragni
  • 50 sec

Chiara Ferragni è stata assolta dall’accusa di truffa aggravata relativa alla vendita del pandoro “Pink Christmas” di Balocco nel 2022 e per le uova di Pasqua di Dolci Preziosi nel 2021 e 2022. E’ quanto deciso oggi in tribunale dove la nota influencer è stata scagionata da tutte le accuse in quanto la presunta truffa è estinta, poiché non è stata riconosciuta da parte del giudice l’aggravante della minorata difesa dei consumatori. Per questa ragione il reato verrà ora considerato come “truffa semplice” procedibile solo tramite querela di parte. “Ringrazio tutti, i miei avvocati e i follower, siamo tutti commossi”, ha dichiarato la Ferragni.

Foto Instagram

 

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Primo Piano

Neonata muore al Policlinico di Bari,...

La Procura di Bari ha aperto un’indagine sulla morte di una...
- 14 Gennaio 2026
Cronaca

Lancio di fumogeni allo stadio di...

La Polizia di Stato ha emesso un provvedimento di Divieto di...
- 14 Gennaio 2026
Cronaca

Bari, paura in viale Einaudi: auto...

Attimi di panico a Bari, in particolare in viale Giulio Einaudi...
- 14 Gennaio 2026
Nazionale

Caso Pandoro Gate, Chiara Ferragni assolta...

Chiara Ferragni è stata assolta dall'accusa di truffa aggravata relativa alla...
- 14 Gennaio 2026