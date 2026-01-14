Caso Pandoro Gate, Chiara Ferragni assolta dall’accusa di truffa aggravata

Chiara Ferragni è stata assolta dall’accusa di truffa aggravata relativa alla vendita del pandoro “Pink Christmas” di Balocco nel 2022 e per le uova di Pasqua di Dolci Preziosi nel 2021 e 2022. E’ quanto deciso oggi in tribunale dove la nota influencer è stata scagionata da tutte le accuse in quanto la presunta truffa è estinta, poiché non è stata riconosciuta da parte del giudice l’aggravante della minorata difesa dei consumatori. Per questa ragione il reato verrà ora considerato come “truffa semplice” procedibile solo tramite querela di parte. “Ringrazio tutti, i miei avvocati e i follower, siamo tutti commossi”, ha dichiarato la Ferragni.

Foto Instagram