Carburanti, aumentano i prezzi: in rialzo benzina e diesel

Rialzi in arrivo per i prezzi dei carburanti. Questa mattina si riflettono sulle medie nazionali alla pompa gli aumenti registrati ieri sui listini consigliati dei principali marchi, interrompendo una fase di ribasso in atto dal 26 novembre, fatta eccezione per l’aumento dell’accisa sul gasolio entrato in vigore dal primo gennaio.
Secondo la consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, Tamoil ha aumentato di un centesimo al litro il prezzo consigliato della benzina. I dati, comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del Made in Italy ed elaborati da Staffetta Quotidiana, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 20mila impianti, indicano una benzina in modalità self service a 1,636 euro al litro, in aumento di 3 millesimi (1,638 euro per le compagnie, 1,631 per le pompe bianche). Il diesel self service si attesta a 1,665 euro al litro, con un incremento di 4 millesimi (1,672 per le compagnie, 1,651 per le pompe bianche).
Per il servito, la benzina sale a una media di 1,778 euro al litro, in aumento di 2 millesimi (1,817 per le compagnie, 1,703 per le pompe bianche), mentre il diesel servito raggiunge 1,804 euro al litro, anch’esso in crescita di 2 millesimi (1,848 per le compagnie, 1,721 per le pompe bianche). Stabili, infine, i prezzi del Gpl servito a 0,688 euro al litro (0,699 per le compagnie, 0,676 per le pompe bianche) e del metano servito, a 1,395 euro al chilogrammo.