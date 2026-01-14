Comuni Plastic Free 2026, anche Bari tra le città premiate

Cresce il numero dei Comuni Plastic Free in Italia. Nel 2026 sono 141 le amministrazioni che hanno superato la valutazione dell’associazione Plastic Free Onlus, in aumento rispetto alle 122 dello scorso anno. Il riconoscimento è assegnato ai Comuni che si distinguono nella lotta all’abbandono dei rifiuti, nella promozione di comportamenti responsabili e nella gestione sostenibile del territorio. Il progetto è giunto alla sua quinta edizione.

Anche quest’anno l’Abruzzo si conferma la regione con il maggior numero di Comuni Plastic Free, con 24 amministrazioni premiate. Seguono la Sicilia con 20, Lombardia e Veneto con 12 ciascuna, la Campania con 11 e la Puglia con 10. Tra le città riconosciute figurano grandi centri urbani come Roma, Milano, Torino e Bari, insieme ad Ancona, Pescara e Campobasso. Premiati anche numerosi capoluoghi di provincia, tra cui Benevento, Bergamo, Caltanissetta, Cremona, Cuneo, Enna, Ferrara, Latina, Olbia, Oristano, Pavia, Pisa, Ragusa, Rovigo, Teramo, Verona e Vicenza.

L’annuncio dei Comuni Plastic Free 2026 è stato dato a Montecitorio nel corso di un incontro con i giornalisti, alla presenza del presidente della Commissione Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici della Camera dei deputati, Mauro Rotelli, del fondatore e presidente di Plastic Free Onlus, Luca De Gaetano, e dei referenti regionali dell’associazione. “Sono molto orgoglioso di vedere crescere ogni anno la rete dei Comuni Plastic Free: eravamo 49 nel 2022, oggi siamo 141”, ha dichiarato De Gaetano, sottolineando il ruolo delle amministrazioni locali e il contributo dei 1.200 referenti territoriali e dei migliaia di volontari impegnati nelle attività di sensibilizzazione, nelle scuole e nel dialogo con le istituzioni. Il riconoscimento ufficiale sarà conferito il 14 marzo 2026 a Roma, al Teatro Olimpico.

Foto Repertorio