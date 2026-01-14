Trovata vicina al suo proprietario deceduto a Barletta, Shila finisce in canile: “Qui soffre, adottatela”

È stata trovata accanto al corpo senza vita del suo proprietario, l’uomo con cui aveva condiviso casa e affetto per anni. Ora Shila, una cagnolina di 10 anni, si ritrova sola in una gabbia del Canile di Barletta, in attesa di una nuova possibilità. La vicenda arriva da Barletta, dove la cagnolina, una simil pitbull di taglia media, circa 20 chili, è stata recuperata dopo la morte improvvisa del suo “papà umano”. Con la scomparsa del proprietario, Shila ha perso tutto: la casa, il calore di una famiglia, la stabilità di una vita costruita nel tempo.

Trasferita nel canile cittadino, oggi vive in condizioni difficili, aggravate dall’età e dal freddo. Secondo quanto riferito dai volontari, la cagnolina soffrirebbe particolarmente il clima rigido, tanto da riportare problemi alle zampe a contatto con il cemento. Per questo è stata lanciata una richiesta urgente di adozione. Nonostante la storia che porta sulle spalle, Shila viene descritta come un cane affettuoso e docile: ama le coccole, le passeggiate e il calore, si lascia conquistare facilmente dal cibo ed è abituata a indossare cappottini. Dal punto di vista sanitario, è sverminata, chippata, vaccinata, sterilizzata ed esente da malattie mediterranee.

L’adozione è consentita senza la presenza di altri cani o gatti, ed è possibile sia a Barletta e provincia sia nel centro e nord Italia, previo iter di pre e post affido. Il trasferimento avverrebbe tramite staffetta autorizzata. I volontari lanciano un appello affinché Shila “non trascorra l’ultima parte della sua vita dietro le sbarre di un box”. Per informazioni sull’adozione è possibile contattare via WhatsApp il numero 333 680 0271. “L’obiettivo – sottolineano i volontari – è trovare al più presto una casa che possa restituirle dignità, calore e affetto, dopo una perdita che ha segnato profondamente la sua esistenza”.