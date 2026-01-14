Meteo in Puglia: temperature in aumento. Ma nel weekend arriva la pioggia

Scopriamo come sarà il tempo per il prossimo fine settimana. “Avremo il passaggio di un fronte perturbato che porterà piogge e neve su parte delle regioni italiane. Dalla giornata di venerdì assisteremo già ad un anticipo del peggioramento con un ciclone che dall’Atlantico raggiungerà il Mediterraneo – chiarisce il team Giuliacci.

Sabato e Domenica in dettaglio Nella giornata di sabato 17 gennaio, spiegano ancora gli esperti – avremo precipitazioni sulle regioni settentrionali e su quelle ioniche. Fiocchi di neve si potranno vedere sulle Alpi a partire dai 1200-1300 metri di altitudine che andrà ad aiutare una situazione di scarsità di neve. Il ciclone richiamerà aria più mite dal Sud e per questo l’Italia non avrà temperature tipiche della stagione invernale. Avremo massime che si avvicineranno ai 15-16°C. Il maltempo sarà protagonista anche domenica 18 gennaio che coinvolgerà il Nord e la Toscana con fenomeni piovosi e neve sulle Alpi e Prealpi a partire da 1300 metri di quota. Qualche pioggia anche per i settori ionici di Puglia, Basilicata e Calabria”.

Un altro ciclone per la prossima settimana “Per la prossima settimana – commenta ancora il team Giuliacci – un nuovo ciclone porterà nuove piogge, anche intense, su parte delle regioni italiane e nevicate abbondanti sui rilievi. Dalla giornata di lunedì 19 gennaio le correnti di origine atlantica andranno ad incontrare masse d’aria più miti del Nord Africa e da qui si formerà un ciclone destinato a posizionarsi sui nostri mari. Il rischio è che il ciclone si muova lentamente e che i fenomeni insistano a lungo sulle stesse aree. Le due Isole Maggiori e le regioni del versante tirrenico potrebbero essere le zone più critiche”.