Neonata muore al Policlinico di Bari, aperta inchiesta

La Procura di Bari ha aperto un’indagine sulla morte di una neonata, deceduta a due giorni dalla nascita il 4 dicembre scorso al Policlinico di Bari. La pm Maria Christina de Tommasi ha icritto nel registro degli indagati nove persone: otto medici, appartenenti a due diverse strutture sanitarie, e un’ostetrica. L’ipotesi di reato è concorso in omicidio colposo.

La bambina era nata il 2 dicembre e le cause del decesso dovranno ora essere accertate dall’autorità giudiziaria. A tal fine la Procura ha disposto l’acquisizione delle cartelle cliniche e l’esecuzione dell’autopsia, in programma domani, affidata al medico legale Eloisa Maselli e al neonatologo Giuseppe Latorre del Ospedale Miulli.

L’inchiesta è stata avviata a seguito della denuncia presentata dai genitori della neonata, assistiti dall’avvocato Cristina de Manno. Le prime responsabilità ipotizzate riguardano quattro ginecologi dell’Ospedale San Paolo, che avrebbero seguito la madre, una donna barese di 39 anni, dal 27 novembre al primo dicembre. In quella fase, dopo i primi tracciati e accertamenti clinici, la gravidanza sarebbe stata ritenuta a rischio e la donna trasferita al Policlinico di Bari, dove ha partorito il giorno successivo.

Le ulteriori presunte responsabilità da verificare, secondo gli avvisi di garanzia notificati, riguardano il personale sanitario del Policlinico: due ginecologi, due anestesisti e un’ostetrica, che avrebbero gestito la fase del parto. Saranno gli esiti dell’autopsia e degli accertamenti disposti dalla magistratura a chiarire eventuali profili di colpa.

