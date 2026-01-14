MERCOLEDì, 14 GENNAIO 2026
Cabtutela.it
86,476 ARTICOLI
Dir. resp.:Adalisa Mei
redazione@borderline24.com
86,476 ARTICOLI

 

Direttore Responsabile: Adalisa Mei
Per segnalazioni: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Scoperta struttura turistica abusiva nel Leccese in area protetta: sequestrata

Sigilli a 4 garage adibiti a uso abitativo e a 4 villette a schiera

Pubblicato da: redazione | Mer, 14 Gennaio 2026 - 11:06
gdfsalento
  • 52 sec

Nell’ambito dell’attività di controllo e contrasto alle occupazioni abusive lungo il litorale salentino, i militari della Sezione Operativa Navale della Guardia di Finanza di Gallipoli, coordinati dal Reparto Operativo Aeronavale di Bari, hanno individuato, in località Lido Conchiglie, nel Comune di Sannicola, un complesso edilizio in fase di realizzazione risultato non conforme ai titoli autorizzativi rilasciati. L’area interessata ricade in una zona sottoposta a vincoli paesaggistici e ambientali.

L’operazione, condotta da pattuglie terrestri, supportate da mezzi aerei del Corpo, ha permesso di accertare la presenza di locali formalmente autorizzati come garage ma di fatto allestiti a uso abitativo, nonché di vani tecnici suscettibili di trasformazione in unità residenziali.

Dagli accertamenti è emerso, inoltre, che alcune porzioni dell’immobile venivano pubblicizzate e commercializzate come abitazioni, in violazione della destinazione urbanistica consentita, con vendita separata dei locali pertinenziali.

L’intervento si è concluso con il sequestro di 4 garage adibiti a uso abitativo e di 4 villette a schiera, per una superficie complessiva di circa 500 metri quadrati, nonché con il deferimento all’Autorità giudiziaria del legale rappresentante della società costruttrice.

Prosegue l’azione di vigilanza del Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza lungo la costa salentina, finalizzata alla prevenzione e alla repressione degli abusi edilizi e delle occupazioni illegittime del demanio, a tutela della legalità e a salvaguardia di aree di elevato pregio ambientale e paesaggistico.

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Cultura

Bari festeggia il compleanno di Piccinni:...

  La Delegazione FAI di Bari, in collaborazione con Comune di...
- 14 Gennaio 2026
Cronaca

Scoperta struttura turistica abusiva nel Leccese...

Nell’ambito dell’attività di controllo e contrasto alle occupazioni abusive lungo il...
- 14 Gennaio 2026
Dalla città

Bari, Amiu e polizia locale insieme...

Operazione congiunta, questa mattina, eseguita dagli operatori di Amiu Puglia insieme...
- 14 Gennaio 2026
Dalla città

Ex insegnante del Romanazzi e Flacco...

Gli auguro alla professoressa Adele arrivano da Paola Romano Assessora alla...
- 14 Gennaio 2026