Boato e bagliore nel cielo di Casamassima, nessun meteorite. Il sindaco: “Solo dei botti esplosi in campagna”

Pubblicato da: redazione | Mer, 14 Gennaio 2026 - 10:45
“L’esplosione verificatasi sabato scorso non è stata generata da un meteorite”. A chiarirlo è il sindaco di Casamassima Giuseppe Nitti – Questo  -spiega – è il risultato degli accertamenti svolti separatamente, anche con l’ausilio di droni, dall’università di Bari da un lato e dai Carabinieri di Casamassima dall’altro. Con questi ultimi che hanno scoperto che il bagliore e il forte boato, con grande probabilità, sono stati causati da una violenta deflagrazione avvenuta in un terreno privato alla periferia della città”. Al momento sono in corso le indagini per chiarire l’esatta dinamica dell’episodio.

