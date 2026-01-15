GIOVEDì, 15 GENNAIO 2026
Cabtutela.it
86,501 ARTICOLI
Dir. resp.:Adalisa Mei
redazione@borderline24.com
86,501 ARTICOLI

 

Direttore Responsabile: Adalisa Mei
Per segnalazioni: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Bari, schianto tra tre auto sul lungomare: un ferito in codice rosso

Danneggiata anche la ringhiera del lungomare

Pubblicato da: redazione | Gio, 15 Gennaio 2026 - 09:22
WhatsApp Image 2026-01-15 at 09.16.56
  • 36 sec

Incidente stradale questa notte, sul lungomare Nazario Sauro di Bari. Tre i veicoli  che sono rimasti coinvolti: uno dei conducenti è stato trasportato in Codice rosso al Policlinico, ma non verserebbe in pericolo di vita. Accertamenti in corso da parte della Polizia Locale sulla dinamica; sono in corso accertamenti anche sulle condizioni psicofisiche dei conducenti dei veicoli coinvolti.
E’ stata anche danneggiata la ringhiera del lungomare su cui è finito uno dei 3 veicoli coinvolti

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Cronaca

Rapina in un ristorante a Canosa,...

Al fine di garantire una presenza sempre più capillare della Polizia...
- 15 Gennaio 2026
Segnalato da voi

Bari, danneggiato il busto in memoria...

E' stato danneggiato il busto in memoria di Nicola I Petrovic',...
- 15 Gennaio 2026
Politica

Referendum sulla giustizia, presentato il comitato...

Presentato a Bari stamattina il comitato territoriale referendario BARE-SI’. Lo hanno...
- 15 Gennaio 2026
Attualità

Colpo di scena della Cassazione: “L’ex...

La Corte di Cassazione ha annullato, senza rinvio, i provvedimenti cautelari...
- 15 Gennaio 2026