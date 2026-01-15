Incidente stradale questa notte, sul lungomare Nazario Sauro di Bari. Tre i veicoli che sono rimasti coinvolti: uno dei conducenti è stato trasportato in Codice rosso al Policlinico, ma non verserebbe in pericolo di vita. Accertamenti in corso da parte della Polizia Locale sulla dinamica; sono in corso accertamenti anche sulle condizioni psicofisiche dei conducenti dei veicoli coinvolti.
E’ stata anche danneggiata la ringhiera del lungomare su cui è finito uno dei 3 veicoli coinvolti
Bari, schianto tra tre auto sul lungomare: un ferito in codice rosso
Danneggiata anche la ringhiera del lungomare
