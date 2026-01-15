Rutigliano, principio di incendio in una scuola: scatta il piano di evacuazione

Principio di incendio in una scuola di Rutigliano, alla “Don Tonino Bello – Aldo Moro”. A causarlo un corto circuito. La situazione è comunque sotto controllo ma a titolo precauzionale è scattato il piano di evacuazione delle classi. Non ci sono stati danni.

Il sindaco Giuseppe Valenzano è intervenuto sulla vicenda: “Faccio chiarezza su quanto accaduto, questa mattina, alla scuola elementare Aldo Moro. Si è verificato un principio di incendio ad un contatore Enel ubicato all’interno dell’edificio. L’episodio è stato prontamente gestito e non si sono registrati danni a cose o persone. A scopo precauzionale sono state attivate le procedure di sicurezza e si è proceduto all’evacuazione delle classi, secondo quanto previsto dai protocolli, per garantire la tutela di alunni e personale. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per le opportune verifiche. Nelle prossime ore, Enel ultimerà la sostituzione del contatore in questione. Invito pertanto tutti ad evitare la diffusione di voci di corridoio o ipotesi non confermate, nel rispetto della comunità scolastica che sento di ringraziare per la collaborazione”.