GIOVEDì, 15 GENNAIO 2026
Cabtutela.it
86,501 ARTICOLI
Dir. resp.:Adalisa Mei
redazione@borderline24.com
86,501 ARTICOLI

 

Direttore Responsabile: Adalisa Mei
Per segnalazioni: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Rutigliano, principio di incendio in una scuola: scatta il piano di evacuazione

Forse un corto circuito

Pubblicato da: redazione | Gio, 15 Gennaio 2026 - 12:10
615928692_18058178171660876_760843276496045047_n
  • 25 sec

Principio di incendio in una scuola di Rutigliano, alla “Don Tonino Bello – Aldo Moro”. A causarlo un corto circuito. La situazione è comunque sotto controllo ma a titolo precauzionale è scattato il piano di evacuazione delle classi.  Non ci sono stati danni.

Il sindaco Giuseppe Valenzano è intervenuto sulla vicenda: “Faccio chiarezza su quanto accaduto, questa mattina, alla scuola elementare Aldo Moro. Si è verificato un principio di incendio ad un contatore Enel ubicato all’interno dell’edificio. L’episodio è stato prontamente gestito e non si sono registrati danni a cose o persone. A scopo precauzionale sono state attivate le procedure di sicurezza e si è proceduto all’evacuazione delle classi, secondo quanto previsto dai protocolli, per garantire la tutela di alunni e personale. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per le opportune verifiche. Nelle prossime ore, Enel ultimerà la sostituzione del contatore in questione. Invito pertanto tutti ad evitare la diffusione di voci di corridoio o ipotesi non confermate, nel rispetto della comunità scolastica che sento di ringraziare per la collaborazione”.

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Cronaca

Rapina in un ristorante a Canosa,...

Al fine di garantire una presenza sempre più capillare della Polizia...
- 15 Gennaio 2026
Segnalato da voi

Bari, danneggiato il busto in memoria...

E' stato danneggiato il busto in memoria di Nicola I Petrovic',...
- 15 Gennaio 2026
Politica

Referendum sulla giustizia, presentato il comitato...

Presentato a Bari stamattina il comitato territoriale referendario BARE-SI’. Lo hanno...
- 15 Gennaio 2026
Attualità

Colpo di scena della Cassazione: “L’ex...

La Corte di Cassazione ha annullato, senza rinvio, i provvedimenti cautelari...
- 15 Gennaio 2026