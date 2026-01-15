GIOVEDì, 15 GENNAIO 2026
Il Bari calcio compie 118 anni tra passione e delusioni

Il club biancorosso venne fondato il 15 gennaio 1908

Pubblicato da: redazione | Gio, 15 Gennaio 2026 - 18:20
Targa fondazione Bari calcio
  • 2 min

Il Bari compie oggi 118 anni, un anniversario che porta con sé un peso speciale, tra preoccupazioni in classifica e una svolta societaria che tarda a concretizzarsi. Nata il 15 gennaio 1908, la squadra biancorossa ha attraversato momenti di gloria e periodi difficili, ma la passione dei tifosi è sempre stata al centro della storia della città. Oggi, in uno dei momenti più delicati della sua storia, pochi hanno voglia di festeggiare come un tempo.

Il club fu fondato ufficialmente come Bari Foot-Ball Club da un gruppo di commercianti oriundi, guidati da Floriano Ludwig, di origine austriaca. I colori bianco e rosso, scelti fin dall’inizio, riprendono quelli dello stemma comunale, diventando il simbolo di un legame tra città e squadra destinato a durare nel tempo. Nei primi anni, il Bari partecipava a poche competizioni ufficiali, privilegiando incontri amichevoli con le altre formazioni pugliesi e con gli equipaggi delle navi attraccate in città, disputando le partite sul Campo San Lorenzo, vicino alla stazione centrale e ai quartieri San Pasquale e Carrassi.

Il ricordo dei tempi d’oro è ancora vivido tra chi ha vissuto i sessantamila﻿ spettatori al San Nicola o le nuove generazioni entusiaste che accorrevano a sostenere la squadra. Oggi, la città guarda al futuro con la speranza di ritrovare quell’orgoglio collettivo e quella capacità di riconoscersi pienamente nei colori biancorossi. Il compleanno del Bari è l’occasione per ricordare le radici, celebrare la storia e, soprattutto, sperare in giorni migliori per la squadra e per la città.﻿

