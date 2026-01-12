Bari, tanto rumore per nulla: tutti confermati sperando nel calciomercato

L’impressione, ormai quasi certezza, è che nella SSC Bari dei De Laurentiis regni l’improvvisazione e il caos organizzativo. È davvero difficile scorgere lungimiranza e oculatezza nelle decisioni che riguardano il club biancorosso. Fatta eccezione per il primo anno in Serie D e le prime gestioni targate Ciro Polito, a Bari si sono viste scelte che sfiorano il masochismo.

Senza andare a rinvagare quanto accaduto con Romairone, Scala e compagnia bella e restando al presente, è evidente come la proprietà non abbia la minima idea di cosa fare: si divorzia da Longo per contrasti con i due Ds Magalini e Di Cesare, e si punta su un tecnico non da Bari come Caserta. A quel punto sarebbe stato logico esonerare i direttori sportivi e richiamare Moreno Longo. E invece no: fiducia nei due dirigenti, autori di un calciomercato fallimentare alla luce dei risultati e panchina ad un altro ex tecnico del Catanzaro, scelto da Magalini. Ma i risultati con Vincenzo Vivarini alla guida dei galletti sono addirittura peggiorati, con una squadra che viaggia con una media da retrocessione.

Si apre il calciomercato e si attendono operazioni “poderose” ma, come ampiamente prevedibile, si prosegue sulla stessa linea degli ultimi anni: calciatori da rilanciare o reduci da periodi di inattività, rigorosamente in prestito. Dopo dieci giorni arrivano solo Cistana e due giovani di belle speranze che non hanno avuto molto spazio alla Juve Stabia (non proprio il Real Madrid, con tutto il rispetto per la formazione campana). Giunge una pesante, quanto non sorprendente, sconfitta contro la Carrarese e iniziano a circolare voci su presunti ribaltoni ed esoneri di tecnico e Ds, con lo spettro di Longo che aleggia sulla testa di Vivarini. E invece, tutti confermati e avanti così.

Quello che sfugge ai De Laurentiis e alla dirigenza biancorossa è che l’attuale terz’ultima posizione del Bari non rispecchia minimamente il valore della squadra in questo torneo cadetto. Se non fossero arrivate quelle tre vittorie casuali ed immeritate contro Cesena, Padova e Mantova, la compagine biancorossa avrebbe almeno sei punti in meno in classifica, vale a dire l’ultimo posto. Certo, cambiare direttore sportivo in pieno calciomercato sarebbe stato un ulteriore atto di dilettantismo, perché ormai la frittata è fatta e il destino di questa squadra è quasi segnato.

Si dice che si punterà sul mercato per invertire la rotta. Staremo a vedere, ma una proprietà davvero interessata alle sorti del club avrebbe investito da subito per prendere giocatori forti e pronti a contribuire alla salvezza, un po’ come avviene alle pendici del Vesuvio. Per quanto visto finora, sono davvero pochi i calciatori che meriterebbero una riconferma fino al termine della stagione.

E allora buona fortuna a chi resta, a chi verrà confermato e anche a chi andrà via (vero ‘capitan’ Vicari?). Tutti pronti per un finale di stagione da brividi in quella che, come detto dall’attuale mister Vivarini, è una ‘guerra’. Peccato che sul rettangolo verde non si veda affatto gente agguerrita e pronta a dare l’anima per la gloriosa maglia biancorossa.

Foto Ssc Bari