Palaflorio, 8 posteggi per i food truck: via alle domande per il biennio 2026-27

Nei giorni dei grandi eventi al Palaflorio, lo spazio esterno al palazzetto continuerà a trasformarsi in un punto di ristoro organizzato e regolamentato. Il Comune di Bari ha infatti pubblicato un nuovo avviso pubblico per assegnare otto posteggi destinati ai food truck durante le manifestazioni di pubblico spettacolo in programma nel biennio 2026-2027.

I posteggi, ciascuno di 32 metri quadri, saranno riservati esclusivamente ai commercianti su area pubblica del settore alimentare, dotati di negozi mobili regolarmente autorizzati. L’obiettivo è garantire un servizio ordinato e sicuro per il pubblico che partecipa agli eventi, offrendo allo stesso tempo continuità lavorativa agli operatori selezionati.

Le domande potranno essere presentate a partire da venerdì 16 gennaio e fino alle 23.59 del 31 gennaio, utilizzando esclusivamente la piattaforma online messa a disposizione dal Comune, all’indirizzo www.autorizzo.com

. Per partecipare è necessario essere già in possesso di un titolo abilitativo al commercio su area pubblica, sia di tipo A che di tipo B, e disporre di un food truck in regola sotto il profilo tecnico, sanitario e assicurativo.

Le candidature saranno valutate sulla base di criteri precisi che concorreranno alla formazione della graduatoria. Al centro dell’esame ci sarà il rispetto delle norme che regolano il commercio su area pubblica, con particolare attenzione agli aspetti igienico-sanitari. Verranno inoltre considerati la professionalità maturata nel tempo, l’anzianità di iscrizione al Registro delle Imprese, le caratteristiche ambientali del veicolo utilizzato e i criteri occupazionali. Un punteggio aggiuntivo sarà riconosciuto agli operatori che autocertificheranno la propria regolarità contributiva.

L’assessore allo Sviluppo locale, Pietro Petruzzelli, sottolinea come la scelta di regolamentare la presenza dei food truck nell’area del Palaflorio vada nella direzione di tutelare sia i lavoratori sia i cittadini. Dopo le esperienze degli ultimi anni, l’amministrazione ha deciso di confermare un modello che punta su ordine, qualità del servizio e maggiore stabilità per chi opera nel settore, prevedendo concessioni di durata biennale.

La graduatoria provvisoria degli aventi diritto sarà pubblicata il 12 febbraio sul sito istituzionale del Comune di Bari e inviata via PEC ai partecipanti. Eventuali osservazioni potranno essere presentate entro il 19 febbraio, sempre attraverso la piattaforma Autorizzo. La graduatoria definitiva è attesa entro il 25 febbraio, insieme all’elenco delle domande non ammesse o archiviate.

Le concessioni saranno rilasciate dopo il pagamento del canone unico patrimoniale e l’inserimento della marca da bollo prevista, tramite comunicazione PEC o accesso alla piattaforma online. È prevista la decadenza dell’assegnazione in caso di mancato utilizzo del posteggio per oltre dieci giornate complessive su trenta nell’arco dei due anni, salvo comprovati motivi di forza maggiore. Qualora, infine, il numero degli eventi dovesse aumentare rispetto a quelli programmati, l’occupazione aggiuntiva dei posteggi sarà possibile previo pagamento del canone unico.﻿