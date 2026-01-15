Bari, nuovo protocollo per l’amministrazione di sostegno: pratiche in 5 giorni nei casi più fragili

Dietro molte porte chiuse si nascondono fragilità che spesso restano invisibili fino a quando la situazione diventa critica. Proprio per rispondere in modo più rapido ed efficace a queste condizioni di vulnerabilità, il Comune di Bari ha deciso di rafforzare il lavoro di rete tra istituzioni, approvando un nuovo protocollo d’intesa sull’amministrazione di sostegno.

L’accordo, proposto dall’assessora alla Giustizia e al Benessere sociale e ai Diritti civili Elisabetta Vaccarella, coinvolge il Tribunale di Bari, il Tribunale per i Minorenni, l’Ordine degli Avvocati, la Procura della Repubblica e Palazzo di Città. L’obiettivo è costruire un sistema più chiaro e coordinato che permetta di tutelare meglio le persone che, per condizioni di salute o di disagio sociale, non sono in grado di provvedere autonomamente ai propri interessi.

Il protocollo definisce in modo puntuale ruoli e responsabilità di tutti i soggetti coinvolti e chiarisce funzioni, diritti e doveri dell’amministratore di sostegno. Una cornice condivisa che punta a semplificare le procedure e a rendere più fluido il dialogo tra uffici giudiziari, servizi sociali e professionisti, evitando rallentamenti e sovrapposizioni.

Un passaggio particolarmente rilevante riguarda i casi più delicati seguiti dai Servizi sociali comunali, soprattutto quelli legati al cosiddetto barbonismo domestico. Si tratta di situazioni spesso segnate da isolamento, disagio psicologico e condizioni abitative fortemente compromesse, in assenza di una rete familiare o sociale di supporto. In questi casi, quando la richiesta di nomina dell’amministratore di sostegno parte dal Comune, il nuovo protocollo consente al Tribunale di Bari di definire la pratica entro cinque giorni, riducendo drasticamente i tempi di intervento.

«In un contesto sociale sempre più segnato da solitudine e fragilità – spiega l’assessora Vaccarella – questo protocollo rappresenta una novità importante perché permette di intervenire tempestivamente nei casi più complessi, tutelando la dignità e la sicurezza delle persone coinvolte». Una rapidità che può fare la differenza quando le condizioni di vita diventano insalubri o pericolose.

L’assessora ha inoltre espresso un ringraziamento a tutte le istituzioni che hanno contribuito alla stesura dell’intesa, sottolineando il valore della collaborazione tra enti come elemento centrale per rendere davvero efficace la protezione giuridica delle persone più fragili. Un passo avanti, dunque, verso una risposta più umana e coordinata a bisogni che, sempre più spesso, emergono nel silenzio delle case e delle città.﻿