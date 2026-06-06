SABATO, 06 GIUGNO 2026
Cabtutela.it
89,857 ARTICOLI
Dir. resp.:Adalisa Mei
redazione@borderline24.com
89,857 ARTICOLI

 

Direttore Responsabile: Adalisa Mei
Per segnalazioni: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Ssc Bari: ufficiale la risoluzione consensuale con il Ds Valerio Di Cesare

Fatale la retrocessione in serie C

Pubblicato da: redazione | Sab, 6 Giugno 2026 - 12:20
Valerio Di Cesare
  • 43 sec
Annunci

fal


Valerio Di Cesare lascia il ruolo di direttore sportivo del SSC Bari. Il club biancorosso e il dirigente hanno raggiunto un accordo per la risoluzione consensuale del contratto che li legava.
La notizia arriva direttamente dalla società, che ha voluto sottolineare l’attaccamento, la dedizione e la passione dimostrati da Di Cesare verso i colori biancorossi, sia come professionista che come uomo.
Al termine di questa esperienza, il club gli ha rivolto l’augurio di un futuro ricco di soddisfazioni, tanto sul piano umano quanto su quello professionale.

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Musica

Sessant’anni di sole, mare e nostalgia:...

Ci sono canzoni che appartengono a un'epoca e altre che sembrano...
- 6 Giugno 2026
Dalla città

Bari, i carabinieri festeggiano 212 anni...

Nella mattinata odierna, a Bari, all’interno della Caserma “Bergia” del Comando...
- 6 Giugno 2026
Puglia

Dall’Ohio a Conversano dopo un secolo:...

Giovedì scorso il sindaco di Conversano Giuseppe Lovascio ha ricevuto a...
- 6 Giugno 2026
Bari , Calcio , Sport

Ssc Bari: ufficiale la risoluzione consensuale...

Valerio Di Cesare lascia il ruolo di direttore sportivo del SSC...
- 6 Giugno 2026