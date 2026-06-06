Valerio Di Cesare lascia il ruolo di direttore sportivo del SSC Bari. Il club biancorosso e il dirigente hanno raggiunto un accordo per la risoluzione consensuale del contratto che li legava.
La notizia arriva direttamente dalla società, che ha voluto sottolineare l’attaccamento, la dedizione e la passione dimostrati da Di Cesare verso i colori biancorossi, sia come professionista che come uomo.
Al termine di questa esperienza, il club gli ha rivolto l’augurio di un futuro ricco di soddisfazioni, tanto sul piano umano quanto su quello professionale.
Ssc Bari: ufficiale la risoluzione consensuale con il Ds Valerio Di Cesare
Fatale la retrocessione in serie C
Valerio Di Cesare lascia il ruolo di direttore sportivo del SSC Bari. Il club biancorosso e il dirigente hanno raggiunto un accordo per la risoluzione consensuale del contratto che li legava.
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