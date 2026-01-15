“Piazza Idea – Liberi spazi di cittadinanza”: gli eventi a Bari fino a domenica

Da oggi, giovedì 15 gennaio, a domenica 18 tornano in piazza Umberto e piazza Cesare Battisti gli appuntamenti del programma “Piazza Idea – Liberi spazi di cittadinanza”, l’iniziativa strategica promossa dall’amministrazione comunale per valorizzare e animare due spazi centrali della città, con l’organizzazione, fino a giugno 2026, di 80 giornate di animazione sociale e culturale, 60 laboratori educativi e creativi, 30 visite guidate e percorsi scolastici e 8 eventi di comunità, tutti gratuiti.

Grande novità del calendario del prossimo fine settimana, sabato 17 gennaio è in programma una giornata “Urban”, dedicata alle culture urbane e ai linguaggi artistici contemporanei, con performance e attività aperte a tutte le fasce d’età. Un’occasione per raccontare una Bari creativa, dinamica e inclusiva, valorizzando il talento locale e la partecipazione attiva della cittadinanza.

Di seguito il programma delle quattro giornate: tutti gli eventi sono a ingresso libero, salvo diversa indicazione.

Giovedì 15 gennaio

Piazza Cesare Battisti

Piccoli e diritti – ore 10‑12

Prosegue il progetto dedicato ai diritti dell’infanzia con nuovi incontri rivolti alle classi della scuola primaria, per sensibilizzare i più piccoli sul valore della Costituzione e dei diritti fondamentali. L’attività prevede la lettura di libri tematici e il “gioco dei diritti”, con esperienza ludica in piazza.

Partner: Leggere Coccole

Giovedì libri – ore 17-19.30

Nel salottino letterario di Piazza Idea torna “Giovedì libri”, appuntamento dedicato alla promozione della lettura e al dialogo culturale. Gli incontri prevedono la presenza degli autori e momenti di confronto diretto con il pubblico, per favorire la condivisione, la riflessione e il piacere della lettura. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con la libreria Monbook, che metterà a disposizione i volumi presentati per l’acquisto.

In programma, alle ore 17, “Se non trovi il vero amore, vai dai cinesi” di Giusy Scattarelli (Florestano Edizioni): un titolo ironico che introduce una storia capace di mescolare leggerezza e profondità. Il romanzo attraversa le contraddizioni dell’amore contemporaneo, le aspettative, le disillusioni e la ricerca di autenticità nelle relazioni. Relatrice: Concetta Antonelli.

A seguire, alle ore 18, “All’improvviso una valle. Le ultime ore di Edith Piaf” (Florestano Edizioni). Nelle sue ultime settantadue ore di vita, Edith si ritira dal mondo conosciuto per prepararsi al viaggio verso quella “Pace Profonda” evocata nel brano Soudain une vallée, suo intimo testamento musicale. All’improvviso una valle non è un romanzo “su” Edith Piaf, ma un romanzo in cui Edith parla a se stessa, in un intenso viaggio interiore tra memoria, coscienza e riconciliazione. Relatrice: Barbara Mangini.

Venerdì 16 gennaio

Piazza Cesare Battisti

Piccoli e diritti – ore 10‑12

Nuovo appuntamento del ciclo di laboratori sui diritti dell’infanzia, con letture guidate e giochi educativi.

Partner: Leggere Coccole.

Giochi in piazza – ore 09:30-12:30

Animazione, giochi e inclusione con gli operatori del Centro Servizi per le Famiglie. Partner: Centro Servizi per le Famiglie Municipio I – San Nicola, Murat, Madonnella.

Piazza Umberto

Occhi sulla piazza – ore 17-19

Laboratorio fotografico itinerante alla scoperta della bellezza urbana, per osservare la città attraverso lo sguardo e l’obiettivo dei partecipanti. Le fotografie più significative saranno selezionate per una mostra.

Partner: Associazione Fotografi di Strada.

Sabato 17 gennaio

Piazza Cesare Battisti

BARICREAZIONE – URBAN ARTS IN PIAZZA

Ore 10-13 e 17-20

Un’intera giornata dedicata alle culture urbane e ai linguaggi artistici contemporanei, con performance e attività aperte a tutte le fasce d’età.

Mattina ore 10 -13

Music Set (Nian) – selezione R’n’B, Rap, Urban, Reggae e musica emergente barese

Writing (Francesco Latrofa) – realizzazione di un graffito su tela sul tema “Piazze sicure”

Esposizione fotografica – mostra all’aperto di fotografi locali

Workshop fumetto (Jibi) – introduzione al disegno del fumetto e raccolta adesioni per il laboratorio pomeridiano

Pomeriggio ore 17 -20 – Live Music & Performance

Live set musicali con artisti emergenti del territorio

Sessioni di freestyle in collaborazione con Rossani Cypher

Performance di danza afro e contaminazioni culturali (danze albanesi, bollywood e indiane)

Domenica 18 gennaio

Piazza Cesare Battisti

La grande caccia al tesoro di Piazza Idea – dalle ore 10

Una mattinata dinamica e coinvolgente per tutte le età: suddivisi in squadre, i partecipanti affronteranno indizi e prove per scoprire curiosità e dettagli del quartiere. Con il supporto degli Scout, l’attività promuove spirito di squadra, movimento e divertimento condiviso. Partner: Gruppo Scout F.S.E. Bari 1 “Cassiopea”.

Piazza Umberto

Calcio in Piazza – ore 10-13

Attività ludico-sportive curate dalla Scuola Calcio Intesa Sport Club Bari, con esercitazioni tecniche, gioco di squadra e una partita finale. Un’occasione per promuovere movimento, socialità e sport accessibile in pieno centro città. Partner: Intesa Sport Club Bari.

“Piazza Idea” è il programma dell’amministrazione comunale finalizzato all’animazione e inclusione sociale delle due piazze centrali della città, per contrastare fenomeni di degrado e marginalità sociale e restituire vivibilità e sicurezza attraverso la presenza positiva di cittadini, famiglie, bambini e studenti, promuovendo al contempo percorsi educativi, culturali e creativi capaci di rafforzare il senso di comunità e di valorizzare gli spazi pubblici come luoghi di incontro intergenerazionale.