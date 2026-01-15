Bari e il palazzo “dei vasi” che fa discutere

Sta facendo molto parlare di se il palazzo da poco ristrutturato in piazza Umberto con decine di vasi colorati sui balconi. Tra gli interventi a favore quello di Irma Melini. “Voglio dire anche io una cosa su questo palazzo nuovo: finalmente è tornato il decoro in quel tratto di strada. Tutti a dire sui vasi, ma per decenni di abbandono neanche un fiato …eppure quel tratto faceva paura più del resto della piazza”.