Bari, riprendono i lavori del ponte Santa Caterina: cambia la circolazione fino al 31 marzo

Nell’ambito dei lavori delle Ferrovie Appulo Lucane per il potenziamento e velocizzazione della tratta tra Bari e Toritto, “raddoppio Bari Policlinico – Bari Sant’Andrea”, per permettere la conclusione degli interventi previsti per la realizzazione del sovrappasso Santa Caterina, è stata firmata un’ordinanza dirigenziale per la regolamentazione temporanea della circolazione stradale in Strada Santa Caterina e Strada Massimi Losacco.

Pertanto, fino al prossimo 31 marzo, sono istituiti i seguenti provvedimenti temporanei di circolazione:

· divieto di transito a tutti i veicoli in strada Santa Caterina, nel tratto stradale compreso tra Strada Massimi Losacco e via San Giorgio Martire;

· istituzione del senso unico di marcia a tutti i veicoli sui seguenti tratti stradali: Strada Santa Caterina, nel tratto compreso tra via Nicola Ruffo e Strada Massimi Losacco, nella direzione che va da via Nicola Ruffo verso Strada Massimi Losacco; Strada Massimi Losacco, nella direzione che va da Strada Santa Caterina verso via Generale Nicola Bellomo, eccetto frontisti;

· istituzione del restringimento di carreggiata a tutti i veicoli in Strada Santa Caterina, nel tratto compreso tra via Nicola Ruffo e Strada Massimi Losacco;

· istituzione del divieto di accesso a tutti i veicoli in Strada Massimi Losacco all’intersezione con via Generale Nicola Bellomo per i veicoli provenienti da via Generale Nicola Bellomo, eccetto frontisti;

· istituzione dell’obbligo di proseguire diritto a tutti i veicoli in via Generale Nicola Bellomo all’intersezione con Strada Massimi Losacco per entrambe le correnti di traffico, eccetto frontisti;

· istituzione del limite massimo di velocità pari a trenta chilometri orari a tutti i veicoli in avvicinamento alle aree interessate dai lavori.

L’istituzione del provvedimento si è resa necessaria in seguito alla chiusura del passaggio a livello corrispondente in Strada Santa Caterina.

Dagli obblighi e divieti sono esclusi i veicoli al servizio dell’impresa esecutrice dei lavori e sue subappaltatrici, quelli delle Forze dell’ordine, dei vigili del fuoco e delle ambulanze durante l’espletamento del loro servizio e i veicoli di soccorso pubblico.