Consumo di alcol tra minori a Bari, avviato un percorso con genitori e associazioni

Si è svolto ieri sera a Palazzo di Città un primo incontro promosso dall’assessore allo Sviluppo locale Pietro Petruzzelli con un gruppo di genitori che, nelle scorse settimane, avevano scritto all’amministrazione comunale manifestando la volontà di impegnarsi attivamente nel contrasto al consumo di alcol tra i minori. All’incontro, al quale hanno partecipato anche altri assessori della giunta comunale, sono intervenuti Marcello Signorile, presidente della cooperativa Caps, impegnata da anni in campagne di sensibilizzazione sull’impatto dell’alcol alla guida, e Mariangela Palazzo, presidente di AISE e portavoce della campagna “Zero Alcol”, attiva in diversi Comuni pugliesi.

Nel corso della riunione è stato illustrato il progetto che promuove, tra le iniziative, l’uso del “mocktail”, il cocktail analcolico, come strumento educativo per diffondere modelli di consumo responsabile tra i giovani. Secondo quanto comunicato dall’assessore Petruzzelli, dall’incontro è emersa la necessità di avviare un’azione condivisa e strutturata. Amministrazione comunale e genitori hanno quindi assunto l’impegno a lavorare alla costituzione di un tavolo permanente sul tema, che coinvolga gestori di sale da ballo, scuole, pubblici esercizi, associazioni studentesche e operatori del settore. L’obiettivo del percorso è la definizione di una strategia di prevenzione basata sulla collaborazione tra istituzioni, famiglie e realtà del territorio, per contrastare il consumo di alcol tra i più giovani.