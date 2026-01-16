VENERDì, 16 GENNAIO 2026
Dal teatro alla musica, Bisceglie celebra la giornata nazionale del dialetto

Appuntamento a domani

Pubblicato da: redazione | Ven, 16 Gennaio 2026 - 09:25
Bisceglie ospiterà domani, sabato 17 gennaio la Giornata Nazionale del Dialetto al Teatro Garibaldi, con una serata dedicata a teatro, poesia e memoria della lingua locale. L’appuntamento è fissato per le 18.30, con ingresso a partire dalle ore 18. L’iniziativa è promossa dall’Amministrazione comunale, dall’Associazione La Canigghie e dalla Pro Loco di Bisceglie, nell’ambito delle attività UNPLI, con la collaborazione del Circolo Unione e della Società Operaia di Mutuo Soccorso “Roma Intangibile”.

Il coordinamento artistico della serata è affidato al poeta Demetrio Rigante. Il programma prevede saggi teatrali, video-poesie e momenti dedicati alla tradizione e alla contemporaneità, con la partecipazione di poeti, attori e musicisti del territorio. L’accompagnamento musicale sarà curato dal maestro Mauro Dell’Olio. L’apertura sarà dedicata al ricordo del prof. Eugenio Monopoli, a cui il Comune ha recentemente intitolato il foyer del teatro comunale. Nel corso della serata sarà inoltre proiettata la video-poesia “Làgreme assutte” di Demetrio Rigante, in omaggio anche a Carlo De Trizio, maresciallo dell’Arma dei Carabinieri, a dieci anni dalla strage di Nassiriya.

Previsti gli interventi dell’alunna Egle Povia del Primo Circolo “De Amicis” e del coro degli alunni delle classi IV e V del Secondo Circolo didattico “Caputi”, diretto dal maestro Enzo Quatela. Sul palco si alterneranno, tra gli altri, Nicola Ambrosino, Uccio Carelli, Franco Carriera, Natale Di Leo, Nicola Losapio, Pietro Mastrodonato della CompagniAurea, Anna Lozito, Vincenzo Mastropirro, Carlo Monopoli, Demetrio Rigante e Gianfranco Todisco. Sarà presentata anche una video-poesia del cantautore molfettese Mizio Vilardi.

Il valore istituzionale dell’evento sarà sottolineato dagli interventi del sindaco Angelantonio Angarano, del presidente dell’Associazione La Canigghie Tommaso Fontana, del presidente della Pro Loco Pierpaolo Sinigaglia e dello studioso di lingua locale Giuseppe D’Andrea. È previsto inoltre l intervento del prof. Nicola Gallo, curatore del “Calannèire 2026”. Il saggio teatrale in dialetto sarà affidato alla Compagnia Dialettale Biscegliese, con Uccio Carelli, Franco Di Bitetto, Vincenzo Lopopolo, Francesco Mastrodonato e Pino Tatoli. La conduzione della serata sarà curata dalla giornalista Annamaria Natalicchio. L’ingresso è su prenotazione, fino a esaurimento posti, tramite il link ufficiale dell’evento: “Giornata Nazionale del Dialetto – 17 gennaio 2026”.

Cultura

