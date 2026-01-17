Molfetta, dopo 15 anni torna lo storico Carnevale: il programma

Dopo quasi quindici anni di assenza, il Carnevale di Molfetta torna in città con la 54ª edizione della manifestazione, promossa dalla Fondazione Carnevale di Molfetta. Il programma è stato presentato al Palazzo della Musica “Don Salvatore Pappagallo” alla presenza dei soci fondatori della Fondazione.

La nuova edizione segna il rilancio di una tradizione che affonda le radici nella storia popolare locale. Le prime forme documentate del Carnevale molfettese risalgono al 1955, ma alcune fonti ne rintracciano l’origine in pratiche rituali di epoca tardo-romana. Nel secolo scorso la festa si svolgeva sia nei saloni cittadini sia nelle strade, animate da maschere popolari come l’“incappucciato” e la “zingarella”.

Tra i riti più rappresentativi, il “funerale del Carnevale”, con corteo simbolico, satira e coriandoli, che oggi sopravvive in forma didattica in alcune scuole. Negli anni Sessanta la manifestazione registrò presenze da tutta la provincia, diventando un appuntamento stabile della vita culturale cittadina fino al 2012, ultima edizione prima dello stop. La Fondazione Carnevale di Molfetta ha avviato un percorso di rilancio con una governance quinquennale e un calendario di iniziative distribuite lungo l’anno. Il primo progetto è stato il contest scolastico “Maschera Carnevalesca di Molfetta”, che ha coinvolto centinaia di alunni di quattro istituti cittadini.

Agli studenti è stato chiesto di ideare una maschera ispirata alla storia e alla tradizione locale. Ogni scuola ha selezionato un elaborato ogni cento alunni, poi valutato da una giuria di esperti sulla base di originalità, capacità evocativa, aderenza culturale e abilità tecnica. La maschera vincitrice è risultata “Melficto”, disegnata da Andrea Vilardi dell’Istituto Cozzoli. Finaliste anche “Capitan Moscardino” di Francesco Mastrofilippo (Istituto San Giovanni Bosco) e “Fritrella” di Gaia Sasso (Istituto Scardigno). “Melficto” sarà realizzata fisicamente e diventerà la mascotte ufficiale del Carnevale molfettese. Durante la conferenza stampa la maschera è stata interpretata da Marco Sallustio e realizzata con stampa 3D da Natale e Anna Pansini.

Il primo appuntamento in calendario è in programma domenica 18 gennaio al Chiostro della Fabbrica San Domenico. Alle ore 12 sarà inaugurata la mostra fotografica storica sul Carnevale, affiancata dall’azione scenica “Lotta tra Carnevale e Quaresima” a cura della compagnia Il Carro dei Comici. L’esposizione resterà aperta fino al 17 febbraio e includerà tutti i disegni realizzati dagli studenti partecipanti al contest. Premi e attestati sono stati assegnati a tutti i finalisti e ai partecipanti, secondo quanto previsto dal regolamento.

L’edizione 2026 del Carnevale di Molfetta ha come main sponsor Energie Puglia. Tra gli altri sponsor figurano Angelo Fiorentino barbiere, Supermercati Despar (via Bovio 27 e via Rattazzi 2/F), Leonardo Immobiliare, Famm Immobiliare, Tradizioni Andriesi, Pizzeria La Rustica di Molfetta, Xo, Mezzopieno, Caffetteria Venere e Ld Showroom.

Il programma prevede talk, mostre, spettacoli, animazioni e appuntamenti per bambini in diversi luoghi della città. Tra gli incontri, il 23 gennaio al Palazzo della Musica il talk “Carnevale e Territorio” con Gerardo Strippoli ed Elena Gentile, moderato da Danilo Sancilio; il 30 gennaio “Storia e storie del Carnevale” con Laura Marchetti, Gaetano Armenio, Piero Totaro, Pietro Sisto e Giuseppe Genco, moderato da Vincenzo Raguseo; il 6 febbraio “La festa dei folli: la maschera e il carnevale” con Dante Marmone e Tiziana Schiavarelli, moderato da Pantaleo Annese e Francesco Tammacco. Tra gli eventi, il 10 febbraio “Maschere in libertà” al Nuovo Teatro del Carro – Auditorium Madonna della Rosa, il 13 febbraio il “SanCorrado Music Festival” e il 16 febbraio il “Veglioncino dei Bambini” al Palazzetto dello Sport “Giosuè Poli”.

Sono previste inoltre animazioni itineranti con la Bassa Musica “Amici Veri” il 29 gennaio e il 5, 12 e 15 febbraio, dalle 18 alle 20, per le vie del centro. Tutte le informazioni aggiornate sono disponibili sul sito fondazionecarnevalemolfetta.it.