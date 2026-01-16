Lite finisce in tragedia nel Milanese, vittima un 70enne originario di Bari

Un uomo di 70 anni, originario di Bari, è stato trovato morto nella notte nella sua abitazione nel Milanese. A intervenire sono stati i carabinieri di Buccinasco e i vigili del fuoco, allertati per la segnalazione di un giovane che minacciava di gettarsi dal balcone. I militari, dopo non poche difficoltà, sono riusciti a bloccare il 21enne e a entrare nell’appartamento, dove hanno scoperto il corpo della vittima, nascosto sotto un armadio. Secondo una prima ricostruzione, i due si conoscevano e avrebbero avuto una lite, degenerata poi nell’aggressione. Il giovane, che risulta avere precedenti per reati legati agli stupefacenti, sarebbe stato ospite dell’uomo. Il 21enne non è al momento in stato di arresto, ma si trova in ospedale, mentre le indagini proseguono per chiarire l’esatta dinamica e le responsabilità dell’accaduto.

Foto repertorio