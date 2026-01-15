Rapina in un ristorante a Canosa, aggrediti anche i poliziotti: un arresto

Al fine di garantire una presenza sempre più capillare della Polizia di Stato nelle aree sensibili per il contrasto dei fenomeni criminali diffusi, proseguono i servizi di prevenzione e controllo del territorio nel Comune di Canosa di Puglia.

Nel corso di recenti attività di Polizia condotte dal Commissariato di Pubblica Sicurezza di Canosa di Puglia, sono stati realizzati interventi finalizzati al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, del traffico di armi clandestine e dei reati predatori.

Tra le attività di maggior rilievo che hanno consentito di assicurare alla giustizia soggetti ritenuti responsabili di gravi condotte delittuose:

un cittadino canosino, pregiudicato con precedenti per reati contro la persona ed il patrimonio, per cui la Procura della Repubblica di Trani ha chiesto ed ottenuto dal Tribunale di Trani la convalida dell’arresto e l’applicazione della misura cautelare della custodia in carcere, è stato arrestato in flagranza di reato e indagato per i reati di detenzione di armi clandestine e spaccio di sostanze stupefacenti; le perquisizioni eseguite presso un’area rurale in uso all’uomo, hanno consentito il rinvenimento di quattro armi clandestine modificate, trentasei munizioni e complessivi 240 grammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana.

In un distinto intervento gli operatori dell’Ufficio Controllo del Territorio del locale Commissariato sono intervenuti nel centro cittadino per la segnalazione di una rapina ai danni del titolare di un’attività di ristorazione. L’aggressore, in evidente stato di alterazione psico-fisica, tentando di sottrarre il registratore di cassa e alcune bevande dal frigorifero, ha minacciato la vittima con una bottiglia di vetro; la pronta risposta degli agenti ha consentito di bloccare l’uomo prima che si allontanasse, nonostante l’opposizione violenta posta nei confronti dei poliziotti, a cui ha diretto calci e pugni, tanto da dover fare intervenire altro personale al fine di fermare l’azione violenta dell’uomo. Anche in questo caso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani ha chiesto ed ottenuto dal Tribunale la convalida dell’arresto e l’applicazione della misura cautelare della custodia in carcere.

In un altro episodio si è proceduto all’arresto in flagranza di reato di una residente del posto, trovata in possesso di 262 grammi di cocaina, in parte suddivisa in dosi pronte per la distribuzione, 9.215 euro in banconote di vario taglio, due bilancini di precisione, una macchina per il sottovuoto e vario materiale impiegato per il confezionamento delle dosi; per la donna, dapprima condotta presso il carcere di Trani su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani ha chiesto ed ottenuto dal Tribunale di Trani la convalida dell’arresto e l’applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari.​

In continuità con le attività finalizzate ai servizi di repressione dei reati in materia di stupefacenti ed armi clandestine, i poliziotti canosini hanno eseguito un ulteriore arresto in flagranza di reato. In questo caso la Volante ha espletato un controllo nei confronti di un uomo che transitava in una zona centrale della città, a bordo di una bicicletta elettrica, trovato in possesso di tre bustine contenenti della sostanza stupefacente del tipo cocaina; la successiva perquisizione domiciliare, eseguita presso l’abitazione del venticinquenne, ha consentito di rinvenire ulteriore quantitativo di sostanza stupefacente del tipo cocaina per un peso di 1,200 kg e marijuana per un peso complessivo di circa 150 grammi, tutte divise in dosi. Le operazioni hanno permesso di rinvenire anche una pistola semiautomatica modificata con il relativo munizionamento, materiale per il confezionamento della droga e 300 euro in banconote di vario taglio. Per l’uomo la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani ha chiesto ed ottenuto dal Tribunale di Trani la convalida dell’arresto e l’applicazione della misura cautelare della custodia in carcere.

Infine, i Poliziotti in servizio presso l’Ufficio Controllo del Territorio del Commissariato, hanno notato un uomo fermo nel centro storico cittadino, che avvedendosi della loro presenza cercava di allontanarsi frettolosamente. Immediatamente fermato per un controllo di Polizia, è stato trovato in possesso di una bustina in cellophane con all’interno un pezzo di hashish, oltreché una bilancia elettronica di precisione. Gli Agenti, intuendo che il giovane potesse detenere dell’altro stupefacente, coadiuvati dai poliziotti in servizio presso la Squadra di Polizia Giudiziaria, hanno effettuato una perquisizione anche all’interno della sua abitazione, rinvenendo altra sostanza stupefacente del tipo hashish, suddivisa in dosi, per un totale di 43 grammi, un ulteriore bilancino di precisione e vario materiale idoneo al confezionamento dello stupefacente. La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani ha chiesto ed ottenuto dal Tribunale di Trani la convalida dell’arresto e l’applicazione della misura cautelare della custodia in carcere per il reato di detenzione e spaccio di sostanza stupefacente.