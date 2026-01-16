VENERDì, 16 GENNAIO 2026
Puglia, Decaro nomina Michele Emiliano consigliere giuridico della Presidenza

Dopo l'incontro di ieri tra i due arriva l'ufficialità, ecco di cosa si occuperà l'ex governatore

Pubblicato da: redazione | Ven, 16 Gennaio 2026 - 12:33
Decaro Emiliano
  • 2 min

Il presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, ha firmato questa mattina il provvedimento di nomina di Michele Emiliano a consigliere giuridico della Presidenza. L’incarico riguarda, in particolare, l’analisi e l’interpretazione delle norme nazionali ed europee con ricadute sulle competenze regionali, con attenzione ai temi delle crisi industriali, delle politiche del lavoro, delle politiche sociali e della sicurezza urbana. Tra i compiti assegnati rientrano anche le funzioni di impulso nella predisposizione degli schemi di disegni di legge regionali, al fine di garantire coerenza e unitarietà dell’indirizzo normativo.

Emiliano sarà inoltre chiamato a contribuire alla definizione delle basi di intesa e degli accordi sui quali la Regione si esprime in sede di Conferenza delle Regioni e nei tavoli con gli organismi centrali dello Stato e le istituzioni comunitarie. L’incarico comprende anche attività legate alla semplificazione dell’ordinamento giuridico regionale, con proposte di abrogazione di norme desuete, riassetto della normativa vigente e predisposizione di testi unici. Tra le competenze previste figurano infine i rapporti con il Consiglio regionale e le Commissioni permanenti per la trattazione degli affari legislativi durante l’iter di approvazione delle leggi regionali.

In una nota, il presidente Decaro ha spiegato di aver chiesto a Emiliano, nei mesi scorsi, di assumere questo ruolo per valorizzarne l’esperienza e le competenze giuridiche. “Stiamo già lavorando insieme su alcuni dossier delicati, in continuità con quanto fatto negli anni scorsi, per il bene delle comunità pugliesi”, ha dichiarato, ringraziando Emiliano per la disponibilità.

