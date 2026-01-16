Sgommate e accelerate pericolose in città: le strade di Bari come una pista clandestina

Il luogo è alquanto inusuale per manovre così pericolose: lo spiazzo che collega l’extramurale Capruzzi al centro cittadino, praticamente difronte il sottopasso Duca degli Abruzzi. Zona che, anche di notte è (solitamente) frequentata, ma come si vede in un video pubblicato sui social, è diventata la pista per chi vuole ostentare auto di grossa cilindrata. Per gareggiare in destrezza al volante, derapate da spettacolo, con tanto di spettatori e pubblico. Praticamente delle esibizioni clandestine, corse tra derapate e accelerate non autorizzate per le strade cittadine, come se fossero terra di nessuno.

Corse clandestine che vengono pubblicizzate sui social e soprattutto vengono, come si legge dai commenti, esaltati da tanti. Ma il rischio che prima o poi anche il più bravo dei piloti non controlli la derapata e la trasformi in testa coda planando chissà dove. Senza contare che si tratta di gesti e scene che restano impuniti. Anzi si tratta di ‘follie’ da pubblicizzare per ottenere qualche manciata di like.