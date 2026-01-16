È di un morto il bilancio della sparatoria avvenuta nella serata di ieri, giovedì 15 gennaio a Foggia. A perdere la vita è stato Alessandro Moretti, 34 anni, nipote del boss Rocco Moretti. L’episodio si è verificato in via Sant’Antonio, all’incrocio con via Ciano, dove sono stati esplosi alcuni colpi d’arma da fuoco. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato e della Polizia Locale, che hanno immediatamente transennato l’area per consentire i rilievi tecnico-scientifici. Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e individuare i responsabili. Gli investigatori stanno lavorando per chiarire movente e contesto dell’omicidio, ascoltando testimoni e analizzando eventuali immagini di videosorveglianza presenti nella zona.
Sparatoria a Foggia, morto 34enne. Era il nipote del boss
In corso le indagini
Lavori Brt a Bari, primo step...
Procedono i lavori per la realizzazione del Brt in corso Vittorio...
Tragedia Crans-Montana: “Vietare uso dei fuochi...
Dopo la tragedia di Crans-Montana, non si può più far finta...
Bari, riprendono i lavori del ponte...
Nell’ambito dei lavori delle Ferrovie Appulo Lucane per il potenziamento e...
Tonucci: “Bari è casa mia, non...
Tra rumors di calciomercato e ricorrenze, il Bari prova a voltare...