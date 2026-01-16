Sparatoria a Foggia, morto 34enne. Era il nipote del boss

È di un morto il bilancio della sparatoria avvenuta nella serata di ieri, giovedì 15 gennaio a Foggia. A perdere la vita è stato Alessandro Moretti, 34 anni, nipote del boss Rocco Moretti. L’episodio si è verificato in via Sant’Antonio, all’incrocio con via Ciano, dove sono stati esplosi alcuni colpi d’arma da fuoco. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato e della Polizia Locale, che hanno immediatamente transennato l’area per consentire i rilievi tecnico-scientifici. Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e individuare i responsabili. Gli investigatori stanno lavorando per chiarire movente e contesto dell’omicidio, ascoltando testimoni e analizzando eventuali immagini di videosorveglianza presenti nella zona.