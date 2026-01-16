Auto si ribalta sulla statale 237: donna alla guida illesa

Intorno alle ore 13:00, sulla strada provinciale 237 tra Monopoli e Castellana Grotte, si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto un’autovettura e un monovolume. In seguito alla collisione, l’auto è uscita di strada ribaltandosi lateralmente in un terreno agricolo adiacente.

I Vigili del Fuoco di Bari, giunti immediatamente sul posto, erano pronti a intervenire con le attrezzature da taglio per liberare eventuali occupanti, ma l’operazione non si è resa necessaria. La donna alla guida, unica persona a bordo, era infatti già riuscita a uscire autonomamente dall’abitacolo. La conducente è stata subito assistita dal personale di un’automedica presente sul luogo e le sue condizioni di salute sono risultate fortunatamente buone.